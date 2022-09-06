«Наполи» усиливается для скудетто, «Ювентус» — чемпион по тратам. Итоги трансферного окна в Италии

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сегодня, 16:02

Рассказываем, кто больше всего потратился в Серии А



Италии далеко до Английской Премьер-лиги с точки зрения телевизионных контрактов и оборота денег в принципе. Такая же ситуации с рынком игроков – один «Челси» выложил больше, чем 2 лидера по тратам Серии А этим летом. Но посмотреть на топ транжир Серии А будет интересно – в топ-5 есть неожиданный клуб.

1.«Ювентус» — 102,4 миллиона евро

«Старая синьора» упорно ищет способы вернуть себе чемпионский титул, который они рискуют упустить в третий раз к ряду. Вдобавок к этому из клуба ушла пара крайне важных для Аллегри центральных защитников – де Лигт и Кьеллини, а также форвард Пауло Дибала.

Чтобы нивелировать потери, туринцы подписали центрального защитника Бремера из «Торино» за 41 миллион. На правый фланг атаки приобрели Федерико Кьезу (40 млн), на левый край – Филипа Костича (12 млн) и левого защитника Камбьязо. Последнего отдали в аренду «Болонье».

Это еще не считая трансферов Анхеля Ди Марии и Поля Погба – главных приобретений для «Юве». Тем удачнее для «старой синьоры», что француз и аргентинец пришли на правах свободных агентов.

2. «Аталанта» — 98 миллионов евро

Предыдущий сезон для бергамасков выдался по-настоящему провальным – череда травм лидеров и 8-е место. Селекционеры решились отпустить Алексея Миранчука – пока в аренду. Взяли левого вингера Адемолу Лукмана (Гасперини пробует его на разных позициях), Брандона Соппи, профильного правого защитника. Однако больше всего денег ушло на покупку Жереми Бога (22 млн евро), полузащитника Эдерсона (21 млн), центрбека Мериха Демирала (20 млн) и Расмуса Хейлунда (17 млн).

Каждый из новобранцев успел появиться на поле в составе «Аталанты», Демирал так вовсе стал основным в тройке центральных с Толои и Гимшити/Околи. По первым турам летнюю работу на рынке для бергамасков можно считать удачной.

3. «Наполи» — 68,05 миллионов евро

Неаполитанцы усилились точечно – залатали дыры в дефицитных позициях опорника и левого фланга нападения, купили центрального защитника для длины скамейки. Хвича к концепции команды адаптируется успешно и забивает неожиданно много (скорее всего, из-за ориентированности на атаку всей команды). Опорник Ангисса отлично проявил себя в том числе в матче с «Лацио» — помогал на чужой половине, опускался к паре центрбеков, чтобы у тех был вариант развития атаки. Ким Мин Чжэ сыграл во всех матчах итальянского гранда от свистка до свистка.

4. «Милан» — 48,2 миллиона евро

Россонери не торопятся взрывать трансферный рынок тратами – зато действуют последовательно и аккуратно. Серджиньо Дест из «Барселоны» перешел на правах аренды. Жуниор Мессиас и Алессандро Флоренци, которые таким же путем оказались в «Милане» годом ранее, теперь были выкуплены у «Кротоны» и «Ромы» — за 4,5 и 2,7 млн соответственно. Итальянцы забрали из «Шальке» Малика Тиава несильно дороже рыночного ценника (7 млн при стоимости в 6 по версии Transfermarkt).

Главное приобретение совершено в зону атакующего полузащитника – теперь за «Милан будет играть Шарль Де Кетеларе, на него потратили примерно 32 миллиона.

5. „Сассуоло“ — 48 миллионов евро

11-я команда минувшего чемпионата задумалась над повышением в классе и привела 9 новых игроков: Андреа Пинамонти и Жаниса Антиста на правах аренды, левого вингера Черво (2 млн), центрфорварда Кейде за 3 млн, Харруи в центр полузащиты (3 млн). Но больше всего середняк выложил за Маттеуса Энрике, Кристиана Торстведта, Армана Лорьянте и Агустина Альвареса – в общей сложности на них ушло порядка 40 миллионов евро.

6. „Удинезе“ — 46 миллионов евро

Второй коллектив за пределами топ-10 Серии А, который задумался о значительном усилении (в топ-10 есть еще один такой клуб). Интересно, что черно-белые смогли сразу трех игроков подписать на правах свободных агентов. Еще один – Дестини Удоджи – пришел в аренду. Есть один достаточно дорогой трансфер – 19 миллионов за Хассана Камара из „Уотфорда“. На покупку Эхизибу, Буты, Эбосса и Масину потратили от одного до пяти миллионов евро. Итальянцы также связались с ЦСКА и привезли центрального защитника Яку Бийола за примерно 4 млн.

7. „Салернитана“ — 44,48 миллиона евро

У „морских коньков“ нет приобретений на 10+ миллионов, но очень много новобранцев – 21 футболист. Все это довольно молодые футболисты из итальянского и французского чемпионатов. С прошлого года за „Салернитану“ выступает „армеец“ Эмиль Бохинен – летом его решили выкупить и отдали 3,25 млн евро.

В первых турах у „Салернитаны“ теперь получается держаться в топ-10, возможно, трансферы в конечном счете помогут закрепиться в Серии А и улучшить позиции.

8. „Лацио“ — 39,7 миллиона евро

Сарри хочет усилить коллектив, чтобы римляне вспомнили, что недавно были на четвертом месте в чемпионате Италии и боролись за тройку. Дороже всего обошелся новый вратарь – за Машимиано „Гранаде“ выложили около 10-ти миллионов евро. При этом пока последний рубеж „Лацио“ защищает Иван Проведель – его тоже привезли этим летом, правда, за 2 млн. Центр поля насытили Маркос Антонио из „Шахтера“ (7,5 млн) и Маттиа Дзакканьи (7,1 млн).