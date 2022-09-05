Без Холанда, Антони и Левандовского. Самые интригующие трансферы лета

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вчера, 18:59

Разговор для футбольных гурманов.

Рекордные трансферы тоже важны, но и самые дорогие сделки – Антони, Фофана, Тчуамени, Нуньеса и Каземиро, и самые обсуждаемые, как переходы Холанда и Левандовского, не могут увлечь людей, которые хорошо знают футбольную кухню. Стерлинг и Жезус переехали в Лондон? Классные игроки, но ничего интригующего, устали быть на вторых ролях в «Манчестер Сити». Даже выбор Каземиро в пользу МЮ интереснее.

Хотя здесь ждем банальный индивидуальный успех, ведь футболист невероятно высокого класса, а тен Хаг не сдался после двух знатных поражений. Но рядом с трансферами, о которых рассказывали подробно, есть переходы, способные заставить задуматься о рынке под другим углом. Или о месте тонких игроков в мире большого коммерческого футбола. Обязательно делитесь трансферами, которые интересны именно вам, а пока наш список.

Хулиан Альварес (из «Ривер Плейт» в «Манчестер Сити», 17 млн евро)

Открывает список самый талантливый молодой игрок Аргентины. Ханжи сразу придерутся, что нет прибора, которым можно измерить одаренность, но кто видел Альвареса в составе легендарного «Ривер Плейта», тот не сомневается – второй нападающий может вписаться в игру Гвардиолы, сделав «горожан» сильнее. Время оставляет следы на Де Брюйне, хавбек не такой настырный, как раньше. Плюс готовится к ЧМ -2022, где совершит отчаянный финальный рывок бельгийское поколение Кевина и Эдена Азара. А вот Альварес и на мундиале побегает после пасов Месси с Ди Марией, и в АПЛ раскроется. Особенный футболист, небанальный.

Хвича Кварацхелия (из «Динамо» Батуми в «Наполи», 10 млн евро)

Легко выделять Кварацхелию, который добился успеха на старте? Это особенности трансферного окна – закрылось к первым осенним холодам, а до этого солнце грузинского футбола успело осветить улицы футбольного Неаполя. Вот только переход Хвичи был жутко любопытным вне разговора о первых матчах. Есть понятие реализации потенциала, и в этом случае в РПЛ вингер не раскрылся, поскольку потерял интерес. В «Наполи» все иначе, крутит «марсельскую рулетку» Зидана против «Лацио», испортил классные моменты, но забил победный мяч. Легкость Каварацхелии впечатляет, так держать.

Жюль Кунде (из «Севильи» в «Барселону», 50 млн евро)

Не так интересно, заиграет ли Фофана в «Челси», ведь у Тухеля без него полно защитников – Кулибали, Аспиликуэта и Силва. Очевидно, что за Уэсли переплатили, поэтому скорее кандидат на роль Магуайра, чем на стабильный успех, игру на все деньги. Любопытнее оценить еще одного француза – Кунде. Хави получил невысокого, быстрого, доминирующего и читающего игру центрального защитника, который в «Барселоне» без Деста и Бельерина на пике формы может занять место как справа в тройке, так и на фланге. Араухо и Кунде сыграть непросто, но Хави заполучил нового Пуйоля.

Фабиан Руис (из «Наполи» в ПСЖ , 23 млн евро)

Почему этот трансфер важен? Может рассказать о цинизме мира большого футбола. ПСЖ забрал у «Наполи» одного из ключевых футболистов, но если заиграет Витинья – еще один интересный, но другой по формату полузащитник, и не потеряет место в основе опытный Верратти, то Фабиан Руис не будет наследником Бускетса и не покажет себя в атаке рядом с Месси, Неймаром и Мбаппе. В «Наполи» испанец из школы «Бетиса» был важен, в ПСЖ надо засадить пустыню после чистки середины поля под Гальтье.

Шарль де Кетеларе (из «Брюгге» в «Милан», 32 млн евро)

Молодой бельгиец обошелся новому клубу в такие же деньги, как переход Мане – «Баварии». Футбольный эйджизм – дискриминация по возрасту, во всей красе? Нет, просто традиционное влияние длительности контракта и свежести футболиста на сумму сделки. Зато у сенегальца зарплата больше в восемь раз, от него ждут мгновенного результата. А умный Пиоли может дать де Кетеларе шанс на раскачку. Шарль пока особо не отсвечивает – только «Болонье» сделал больно, но как только адаптируется физически, ждите невероятных ходов, передач и голов. В Милан приехал настоящий футбольный живописец.

Науэль Молина (из «Удинезе» в «Атлетико», 20 млн евро)

Витсель и Регилон вряд ли удивят в «Атлетико». И уж точно никто из новичков лета не равен по влиянию на сиюминутный результат с Гризманном, Суаресом и Фелишем, которые приходили в разное время, чтобы усилить атаку «матрасников». Но сердце Симеоне бьется в ритме не только танго, но и защитного футбола. Потеря англичанина Триппьера, который зимой ушел в «Ньюкасл», ударила по команде сильнее, чем могли предположить. Аргентинец Науэль Молина, обкатанный в «Удинезе», попытается вернуть в игру «Атлетико» баланс. Пока не получается – удалился против «Вильярреала», Симеоне загнал Льоренте на чужой правый фланг. Посмотрим, что будет дальше, непривычно видеть столько ошибок от защитной линии Облака.

Анхель Ди Мария (из ПСЖ в «Ювентус», свободный агент)

Единственная супервезда в списке. Но выделим старину Ди Марию, ведь в интересном мире живем. Бэйл сидел на лавке «Реала», получая свыше 20 млн евро, а теперь уехал загорать в Калифорнию. Ди Мария в ПСЖ был одним из самых продуктивных атакующих футболистов мира своей эпохи, создавал невероятное количество моментов, а теперь Анхеля выбросили из парижского состава три примадонны. Вингер подписал контракт с «Ювентусом», где получит лишь около 7.5 млн евро в год. А вот пользы может принести на большую сумму. Команда у Аллегри пока кривая и косая, но класс аргентинца, когда будет здоров, выручит в Лиге чемпионов, где надо обыграть бывшие клубы Анхелито – ПСЖ и «Бенфику», и в Серии А, где по игре есть команды куда лучше. Влаховичу, Куадрадо и Ди Марии надо постараться, чтобы к возвращению Кьезы бывший чемпион был высоко в таблице.

Алексей Миранчук (из «Аталанты» в «Торино», аренда)

«Торино» потерял позвонки, Бремера в защите и Белотти в центре атаки. Но Юрич наорал на начальство, получил в итоге парочку классных новичков. Туринцев выделяют в самой Италии, в море грандов купается упрямый «бычок». Успехи команды сильно зависят от качества игры Миранчука и Влашича. Но трансфер Николы сложно назвать интригующим – верится, что хорват заиграет. Да и Радоньич покажет максимум накануне чемпионата мира, чтобы попасть в заявку Сербии. А вот переход Миранчука интереснее, ведь или настроится на серьезную работу и станет лидером «Торино», заслужит выкуп контракта, или пора паковать чемоданы на Кипр, где его ждёт нападающий, которого фанаты Серии А редко видели на поле, но не скоро забудут.