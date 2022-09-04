Бывший вратарь «Рубина» перешёл в клуб из чемпионата Румынии

Бывший вратарь «Рубина» Гедрюс Арлаускис перешел в клуб «Университатя» Крайова из чемпионата Румынии.
Соглашение литовца с клубом рассчитано на один сезон. До этого в течение года игрок находился в статусе свободного агента. Трансферная стоимость вратаря оценивается в 600 тысяч евро.
За казанский клуб Арлаускис выступал с 2010 по 2014 год, приняв участие в 16 матчах. За это время он пропустил 23 гола. За всю карьеру голкипер сыграл в 307 матчах, пропустив 271 гол. При этом он не пропускал мячи в 130 играх.
Фредерика
Сённерйюск
Тотал меньше гостей (1.5) 1.87 400
Но я точно помню что ставил больше 1,5! Я всегда стараюсь брать больше и это видно из моих ставок! И статистика гостей показывала что они пробьют тотал мой! Я понимаю что это уже не доказать , но такая байда у меня уже второй раз! Первый раз у меня было на финише августа когда я поставил 500 на обе забьют в первом тайме и тотал больше 1,5 а в итоге продублировалась предыдущая ставка! Всем Добра!
Фредерика
Сённерйюск
Тотал меньше гостей (1.5) 1.87 400
Но я точно помню что ставил больше 1,5! Я всегда стараюсь брать больше и это видно из моих ставок! И статистика гостей показывала что они пробьют тотал мой! Я понимаю что это уже не доказать , но такая байда у меня уже второй раз! Первый раз у меня было на финише августа когда я поставил 500 на обе забьют в первом тайме и тотал больше 1,5 а в итоге продублировалась предыдущая ставка! Всем Добра!