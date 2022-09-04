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Бывший вратарь «Рубина» перешёл в клуб из чемпионата Румынии

вчера, 17:26

Бывший вратарь «Рубина» Гедрюс Арлаускис перешел в клуб «Университатя» Крайова из чемпионата Румынии.

Соглашение литовца с клубом рассчитано на один сезон. До этого в течение года игрок находился в статусе свободного агента. Трансферная стоимость вратаря оценивается в 600 тысяч евро.

За казанский клуб Арлаускис выступал с 2010 по 2014 год, приняв участие в 16 матчах. За это время он пропустил 23 гола. За всю карьеру голкипер сыграл в 307 матчах, пропустив 271 гол. При этом он не пропускал мячи в 130 играх.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:08
Весьма дырявый вратарь.
asraeil
asraeil
вчера в 17:51
Имеет полное право
ayd6exhfrx98
ayd6exhfrx98
вчера в 17:43
Это его дело
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:38
Ув. Админы поясните пожалуйста ! Вот моя ставка
Фредерика
Сённерйюск
Тотал меньше гостей (1.5) 1.87 400
Но я точно помню что ставил больше 1,5! Я всегда стараюсь брать больше и это видно из моих ставок! И статистика гостей показывала что они пробьют тотал мой! Я понимаю что это уже не доказать , но такая байда у меня уже второй раз! Первый раз у меня было на финише августа когда я поставил 500 на обе забьют в первом тайме и тотал больше 1,5 а в итоге продублировалась предыдущая ставка! Всем Добра!
782hqknryx35
782hqknryx35
вчера в 17:27
очень интересная информация...
Гость
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