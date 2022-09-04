Бывший вратарь «Рубина» перешёл в клуб из чемпионата Румынии

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вчера, 17:26

Бывший вратарь «Рубина» перешел в клуб «Университатя» Крайова из чемпионата Румынии.

Соглашение литовца с клубом рассчитано на один сезон. До этого в течение года игрок находился в статусе свободного агента. Трансферная стоимость вратаря оценивается в 600 тысяч евро.

За казанский клуб Арлаускис выступал с 2010 по 2014 год, приняв участие в 16 матчах. За это время он пропустил 23 гола. За всю карьеру голкипер сыграл в 307 матчах, пропустив 271 гол. При этом он не пропускал мячи в 130 играх.