«Вест Хэм» выше «Тоттенхэма», а «Ноттингем» опередил «Ман Сити». По тратам

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сегодня, 10:05

Смотрим на главных транжир английского трансферного лета.



Летнее трансферное окно закрылось, но мы продолжаем анализировать и оценивать масштаб сделок, которые были заключены английскими клубами. Они, напомним, установили суммарный трансферный рекорд. Можно сказать, что уж АПЛ точно оправилась от ковидных последствий и вернулась к умопомрачительным тратам. Но везде есть свои лидеры. Даже в этом деле. Давайте теперь посмотрим на те клубы, которые потратили больше всех денег в Англии. И не все позиции очевидны.

1. «Челси» — 253 миллиона фунтов

Перестановки в руководстве клуба не привели к провисанию трансферной кампании. Напротив, новые боссы решили сразу вложиться по-крупному и удовлетворить все запросы тренерского штаба. Но это было не прихотью, а жизненной необходимостью. Клуб потерял Кристенсена и Рюдигера в обороне, ушли Лукаку, Вернер, Гилмор и Эмерсон.

В самом начале трансферного окна «Челси» удивил подписанием Стерлинга за 50 миллионов фунтов. Фофана и Кукурелья обошлись в 130 миллионов. Сюда же можно добавить 34 миллиона фунтов за Кулибали. Чуквуэмека и Обамеянг обошлись примерно в 15 миллионов фунтов каждый. А еще были Слонина и Закария. В общем, атака «Челси» на рынок оказалась полномасштабной и затмила активность всех других клубов АПЛ .

2. «Манчестер Юнайтед» — 214 миллионов фунтов

Перед тотальной закупкой МЮ почистил местечко в зарплатной ведомости, убрав оттуда Мату, Кавани, Лингарда, Матича и Погба. При этом самой крупной именно продажей стал переход Перейры в «Фулхэм» всего лишь за 8 миллионов фунтов. За пополнение состава пришлось, конечно, выложить гораздо больше.

Антони, который уже принялся забивать, обошелся в 85 миллионов фунтов, Каземиро – в 63 миллиона, Лисандро Мартинес – в 51 миллион. На их фоне 13,5 миллиона за Маласию – сущая мелочь. Разве что на Эриксене сэкономили, взяв его бесплатно после завершения контракта с «Брентфордом». Но мы помним, что Эрик тен Хаг даже хотел бы большего. Посмотрим, как он распорядится нынешними ресурсами.

3. «Вест Хэм» — 164 миллиона фунтов

Третье место у «Вест Хэма». Впрочем, этот клуб, наряду с «Астон Виллой» и «Эвертоном», иногда удивляет огромными тратами, после которых все равно оказывается середняком, если не аутсайдером. В этот раз более ста миллионов фунтов было потрачено на трех игроков. Лукас Пакета стоил 38 миллионов, Джанлука Скамакка – 32 миллиона, а Агерд – 31 миллион.



Но то было только начало трансферного безумия «молотобойцев». Затем они потратили 18 миллионов на Максвела Корне, 13 миллионов – на Эмерсона, 10 миллионов – на Керера. Даунс и Ареола обошлись более чем в 15 миллионов. Единственной продажей за реальные деньги стал Исса Диоп, за которого удалось выручить 16 миллионов фунтов. Теперь очень интересно, во что выльются эти колоссальные траты. В очередное место около десятки? Или хватит на большее?

4. «Тоттенхэм» — 150 миллионов фунтов

Самой крупной покупкой «Тоттенхэма», который обычно весьма прижимист, стал Ришарлисон. Он обошелся примерно в 50 миллионов фунтов. Без приобретений «шпоры» не могли провести лето. Все-таки Антонио Конте очень требователен, в том числе к боссам клубов. Если бы он почувствовал, что те ему не помогают и зажимают деньги, мог бы просто хлопнуть дверью.



«Тоттенхэму» удалось урвать бесплатно Перишича и Форстера, но за Ромеро пришлось заплатить 45 миллионов фунтов, за Биссума – 26 миллионов, за Спенса – 13 миллионов. Также было заплачено 16 миллионов за защитника «Удинезе» Удоги, которого «шпоры» отдали в аренду.



Выручили «шпоры» за Бергвейна 28 миллионов фунтов, а Картера-Викерса «Селтик» выкупил за 6 миллионов. Продажи, конечно, не идут в сравнение с тратами.

5. «Ноттингем Форест» — 145 миллионов фунтов

Кто бы мог предположить, что вернувшийся в АПЛ «Ноттингем Форест» в итоге потратит больше, чем, например, «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Как мы уже говорили ранее, этот клуб фактически купил себе новый состав, подписав в общей сложности 21 новичка. Это летний рекорд для АПЛ . Продал клуб только Самба и Да Кошту, выручив за них примерно 5 миллионов фунтов.



Нельзя сказать, что среди приобретенных игроков были какие-то очень дорогие исполнители. Но за всех набежала приличная сумма. Гиббс-Уайт стоил 25 миллионов, Авони и Неко Уильямс – 18 миллионов, Деннис и Мангала – около 12 миллионов каждый. Но это далеко не все. Бьянкон и Ньякате обошлись в 9 миллионов, О’Брайен и Фройлер – в 8 миллионов, Омар Ричардс – в 7 миллионов и так далее, «по мелочи». Но надо отметить, что Хеннесси, Куяте и Лингарда клуб подписал бесплатно.

6. «Манчестер Сити» — 125 миллионов фунтов

Непривычно видеть «горожан» так низко в подобном рейтинге. Но еще удивительнее то, что они вышли в «плюс» за лето. Подписав при этом Холанда, который вовсю штампует голы. Он обошелся «Сити» «всего» в 54 миллиона фунтов. Еще одним крупным подписанием стал Филлипс за 44 миллиона, а Аканджи и Серхио Гомес стоили оба менее 15 миллионов фунтов.



В команду прибыл еще и Хулиан Альварес, но он относится к январским приобретениям, просто тогда его сразу отдали в аренду «Ривер Плейту» до лета. Зато «Манчестеру» удалось выручить 50 миллионов фунтов за Стерлинга у «Челси», 75 миллионов – за Жезуса и Зинченко у «Арсенала» и около 30 миллионов – за четырех игроков молодежной команды, ушедших в «Саутгемптон».

7. «Вулверхэмптон» — 122 миллиона фунтов

Прошлым летом «волки» потратили всего около 30 миллионов фунтов. В этом году только один Гедеш обошелся примерно в такую сумму. И он не был самой дорогой покупкой. Этот титул достается Матеусу Нуньесу, который стоил 40 миллионов фунтов. Нэтан Коллинз обошелся в 21 миллион. Каладжич и Хван присоединились к команде примерно за 15 миллионов фунтов. Выручить же за лето «Вулверхэмптон» смог 51 миллион. Главными продажами стали Гиббс-Уайт и Дендонкер.

8. «Ньюкасл» — 120 миллионов фунтов

Наверняка «сорок» ждали где-то повыше. Но они обошлись относительно скромными для своих возможностей тратами. Всего 60 миллионов фунтов было потрачено суммарно на Ботмана, Таргетта и Поупа. Все шло очень размеренно. Пока ближе к закрытию окна «Ньюкасл» не побил свой трансферный рекорд, решившись подписать Исака из «Реал Сосьедада». Эта покупка мгновенно удвоила расходы «сорок». При этом на продажах не было ничего выручено. Гейл и Федерико Фернандес ушли из клуба бесплатно.

9. «Арсенал» — 118 миллионов фунтов

Кажется, что «канониры» лето провели активно и могли бы быть повыше. Но главный шум навели всего две сделки. Покупка Жезуса из «Манчестер Сити» и Зинченко оттуда же обошлась в общей сложности в 75 миллионов фунтов. Фабио Виейра стоил около 30 миллионов, тогда как Тернер и Маркиньос обошлись всего в 5 миллионов. Собрать за счет ушедших игроков получилось немного – всего 21 миллион фунтов.

Клуб покинули Гендузи, Торрейра, Лено, Бельерин, Мавропанос и Пепе. Куда важнее, что эти ушедшие игроки высвободили доступные деньги для зарплаты новичкам. Кстати, «Арсенал» мог быть выше в этом списке, но ему не удалось в последние часы трансферного окна купить Дугласа Косту, за которого предлагалось 25 миллионов фунтов.

10. «Лидс» — 100 миллионов фунтов

«Лидс» в отличие от многих лидеров рейтинга потратил ровно то, что заработал. Главные деньги принесли Филлипс и Рафинья, за которых удалось выручить 100 миллионов фунтов. Но из-за их ухода пришлось перестраивать всю команду. И на это требовались деньги.

Из «Зальцбурга» были выписаны Аарон за 30 миллионов фунтов и Кристенсен за 12 миллионов. 15 миллионов было заплачено «Лейпцигу» за Тайлера Адамса. А Синистерра и Марк Рока обошлись в 32 миллиона. При этом «Лидс» мог потратить и больше, но не удалось уговорить на переход Гакпо из ПСВ и Дьенга из «Марселя».

А что остальные?

Так в первую десятку попали клубы, которые потратили от ста миллионов фунтов за лето. Если пробежаться снова глазами по списку, то мы удивимся, не увидев в нем «Ливерпуля». А «красные» заняли как раз 11-е место, потратив суммарно 90 миллионов фунтов. И тут все знают главное приобретение – Дарвина Нуньеса, за которого заплачено 67,5 миллиона фунтов. Все остальное – мелочи на этом фоне. Причем продали «красные» за лето почти на 75 миллионов фунтов, то есть фактически вышли в ноль.



Дальше в порядке убывания трат расположились «Эвертон» (85 миллионов), «Астон Вилла» (63 миллиона), «Саутгемптон» (60 миллионов), «Фулхэм» (55 миллионов), «Брентфорд» (45 миллионов), «Брайтон» (42 миллиона), «Кристал Пэлас» (30 миллионов), «Борнмут» (23 миллиона) и «Лестер» (15 миллионов). Цифры двух последних клубов, конечно, удручают и могут стать причиной того, что им предстоит борьба за выживание. Все-таки английский футбол – это еще и про гонку расходов.