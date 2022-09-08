Тухель не ожидал увольнения из «Челси»

Томас Тухель не ожидал своего увольнения с поста главного тренера «Челси».
Вчерашним утром он приехал на базу клуба, чтобы начать подготовку команды к матчу АПЛ против «Фулхэма». Сообщение о кадровой перестановке удивило немецкого специалиста.
Ранее стало известно, кто заменит Тухеля на посту главного тренера «Челси».
Помню смотрел одну из последних игр Челси когда Лэмпард тренером был, зрелище было унылое. Игроки мяч катали туда сюда и не знали что делать дальше.
Никак не мог себе представить, что через пару месяцев Челси ЛЧ выиграет с новым тренером.
Что ни говори, а игру у Челси он изменил тогда колоссально.
Как и в любой в*йне, есть причина и повод. Повод - слабые результаты. Причина - видимо, неугоден руководству, его позиция, в частности по трансферам, шла в разрез желаниям клуба. Может ещё какие разногласия были. Сильного тренера сейчас найти непросто. Его увольнение выглядит авантюрой.
Помню смотрел одну из последних игр Челси когда Лэмпард тренером был, зрелище было унылое. Игроки мяч катали туда сюда и не знали что делать дальше.
Никак не мог себе представить, что через пару месяцев Челси ЛЧ выиграет с новым тренером.
Что ни говори, а игру у Челси он изменил тогда колоссально.
Как и в любой в*йне, есть причина и повод. Повод - слабые результаты. Причина - видимо, неугоден руководству, его позиция, в частности по трансферам, шла в разрез желаниям клуба. Может ещё какие разногласия были. Сильного тренера сейчас найти непросто. Его увольнение выглядит авантюрой.
По моему с момента создания АПЛ, в Челси не один тренер не продержался больше двух лет
Так что все вполне ожидаемо
По моему с момента создания АПЛ, в Челси не один тренер не продержался больше двух лет
Так что все вполне ожидаемо
Но
Сложно судить
Я не был на месте одной и другой стороны
Может там есть что-то, что остальным не известно
Но
Сложно судить
Я не был на месте одной и другой стороны
Может там есть что-то, что остальным не известно