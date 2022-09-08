Тухель не ожидал увольнения из «Челси»

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вчера, 14:17

не ожидал своего увольнения с поста главного тренера «Челси».

Вчерашним утром он приехал на базу клуба, чтобы начать подготовку команды к матчу АПЛ против «Фулхэма». Сообщение о кадровой перестановке удивило немецкого специалиста.

Ранее стало известно, кто заменит Тухеля на посту главного тренера «Челси».