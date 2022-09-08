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Тухель не ожидал увольнения из «Челси»

вчера, 14:17

Томас Тухель не ожидал своего увольнения с поста главного тренера «Челси».

Вчерашним утром он приехал на базу клуба, чтобы начать подготовку команды к матчу АПЛ против «Фулхэма». Сообщение о кадровой перестановке удивило немецкого специалиста.

Ранее стало известно, кто заменит Тухеля на посту главного тренера «Челси».

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 20:57
Ну теперь бегом в Лейпциг…🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️
протон
протон
вчера в 18:02
Этого вообще никто не ожидал, но Томас топовый спец и без работы не останется надолго
Помню смотрел одну из последних игр Челси когда Лэмпард тренером был, зрелище было унылое. Игроки мяч катали туда сюда и не знали что делать дальше.
Никак не мог себе представить, что через пару месяцев Челси ЛЧ выиграет с новым тренером.
Что ни говори, а игру у Челси он изменил тогда колоссально.

Как и в любой в*йне, есть причина и повод. Повод - слабые результаты. Причина - видимо, неугоден руководству, его позиция, в частности по трансферам, шла в разрез желаниям клуба. Может ещё какие разногласия были. Сильного тренера сейчас найти непросто. Его увольнение выглядит авантюрой.
112910415
112910415
вчера в 17:29
свой Терюшков есть у многих ...
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:36
Первый раз на проходной с ним не поздоровались. Затем, открывая шкафчик, удивился своим инициалам на двери наспех переклеенным на какого-то "Поттера". И только когда оттуда высыпались купюры 15-ти миллионной компенсации, Тухель все понял..
Бoрат
Бoрат
вчера в 15:13
Не знаю, чё он там не ожидал
По моему с момента создания АПЛ, в Челси не один тренер не продержался больше двух лет
Так что все вполне ожидаемо
vova505
vova505
вчера в 15:01, ред.
Пипец...

Но
Сложно судить
Я не был на месте одной и другой стороны
Может там есть что-то, что остальным не известно
Maximus_01
Maximus_01
вчера в 14:50
Кумана вообще в самолете уволили, а тут хоть на тренировке))
ДСА
ДСА
вчера в 14:36
Всё-таки можно было и подождать немного....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:30
Всем удачи!
byqjv2r7y3m4
byqjv2r7y3m4
вчера в 14:23
и такое бывает и не только у нас...
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:22
а кто ожидал? руководство Челси сошло сума уволив этого тренера
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:18
Так Иногда случается...
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