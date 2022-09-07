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В «Челси» высказались об отставке Тухеля

вчера, 14:12

«Челси» опубликовал на своем официальном сайте комментарий по поводу увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

От лица каждого, кто причастен к «Челси», клуб благодарит Томаса и его штаб за приложенные во время работы усилия. Победы в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира ставят имя Томаса на важное место в истории клуба.

Новые владельцы провели 100 дней во главе «Челси». Они продолжают работать на благо клуба. Новые владельцы считают, что настало время пригласить другого тренера. Тренерский штаб «Челси» будет готовить команду к предстоящим играм. Переговоры по приглашению нового наставника активно продвигаются. Дальнейших комментариев не последует до назначения нового тренера.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:50
Вообще не понимаю, как так можно? Всё таки мир не справедлив...
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 16:13
Пройдет еще 100 дней и уже Поттера попрут...
Эх не по своей воле и не по тому пути идут Пенсионеры..
протон
протон
вчера в 15:39
Ну Тухлый там насыпал периодически, критикуя отсутствие усиления. В целом, он немного Конте напоминает - очень сильный тренер, но какой то специфический и создающий напряженности с игроками и руководством. Такие люде "неудобные" и как только случается просадка по результатам пользуются случаем и увольняют их.
112910415
112910415
вчера в 14:56
есть чувство, что всё рушится
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:27
Протухло что-то в королевстве датском...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:26
Сначала нужно кого-то найти.
Гость
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