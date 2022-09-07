В «Челси» высказались об отставке Тухеля

«Челси» опубликовал на своем официальном сайте комментарий по поводу увольнения с поста главного тренера команды.

От лица каждого, кто причастен к «Челси», клуб благодарит Томаса и его штаб за приложенные во время работы усилия. Победы в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира ставят имя Томаса на важное место в истории клуба.

Новые владельцы провели 100 дней во главе «Челси». Они продолжают работать на благо клуба. Новые владельцы считают, что настало время пригласить другого тренера. Тренерский штаб «Челси» будет готовить команду к предстоящим играм. Переговоры по приглашению нового наставника активно продвигаются. Дальнейших комментариев не последует до назначения нового тренера.