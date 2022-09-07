Тухель был обречён без Грановской. Фанаты требуют назначить англичанина

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сегодня, 15:30

«Аристократы» могут довериться наставнику «Брайтона».

Тренеру нельзя отдавать всю власть

Тухель не хотел становиться вторым Фергюсоном год назад, но рискнул прошлым летом. Практика забывать об обязанностях, получив огромные права, популярная, и нередко ведет к провалу. Надо уметь ценить каждое звено в цепочке успеха. А в «Челси» так не умели. Абрамович считал тренеров расходным материалом. В ответ на безумные вливания в клуб не получили вечного чемпиона Англии, не выигрывали Лигу чемпионов так часто, как хотелось бы.

Зато миллиардера уравновешивала Грановская. Деньги тратили большие, ошибок – в том числе, от самой Марины Владимировны, видели достаточно. Но клуб держался, выиграл Лигу чемпионов с Тухелем, на которого поставила именно россиянка. Лишившись прямой власти, Грановская при всем желании не могла консультациями вытащить отношения Томаса и нового американского боссы Боэли на нужный уровень взаимопонимания.

«Семейная терапия», если обе стороны с характером – Тухель часто ссорился с начальством, приведет к логичному совету. Лучший вариант – разойтись. Вот только человек может жить без пары определенное время, а клуб не умеет без главного тренера. «Челси» летом вел себя так, словно Тухель не просто наставник, а и спортивный директор. Заказывал футболистов, словно блюда в ресторане, а теперь огромные расходы придавили его планы.

Тухель не получил всех, о ком задумывался – Кунде, Дембеле, Неймара и Гордона. Боэли катастрофически не хватало связей в Европе и компетентности по ходу сложных переговоров. Американец переплатил за Фофана. Слишком поздно привез Обамеянга, ведь Лукаку и Вернер ушли, а Стерлинг и Хаверц не играют, как Холанд и Левандовски, чтобы закрыть грозной тенью чужую штрафную площадь. Предполагали, что «Челси» развалится.

Учитывая, что аргументы сохранили актуальность, нельзя сказать, что отставка шокирует. Вот только это решение не строится строго на результатах команды. В Англии абсолютно все компетентные инсайдеры согласны – Боэли хотел мгновенного результата, Тухель накопил обиды. Возможно, после влета в Загребе случился жесткий разговор, его результат – смена тренера.

Качество футбола важнее результатов

На старте сезона, разумеется. «Ливерпуль» устал и теряет очки, но нет ощущения, что команду нельзя будет перезагрузить, починить и направить вверх. А в «Челси» сгорели предохранители. Чех и Грановская модерировали отношения главных тренеров и семьи Абрамович. Например, вряд ли сын миллиардера никогда не вмешивался в работу клуба, хотя бы из праздного любопытства и реального интереса к большому футболу. Без менеджеров у Тухеля не срослось.

Томас виноват, что не запросил спортивного директора, а пытался успеть всюду. Вместо четких целей тратил время на обдумывания того, что готовый к сезону наставник должен щелкать, как семечки. Например, вопрос по Роналду. Стоило рискнуть и пригласить Криштиану в команду, но в июне. Томас не был уверен в своих позициях, публично предсказал игровые проблемы и осечки. А когда наставник обвиняет команду, то токсичные придирки в коллективе все рушат.

Лантратов на старте сезона сказал, что в «Химках» «вообще золотая атмосфера». Сейчас Илья вряд ли повторит те слова, хотя прошел лишь месяц. В «Челси» была золотая атмосфера, когда выиграли Лигу чемпионов. Но клуб пережил рекордную перепродажу. Сначала сомневались, будут ли спонсоры вкладывать деньги, но потратились знатно. Американец Боэли считает, что Тухель не справлялся сейчас и не смог бы исправить ситуацию в ближайшие месяцы.

Выбор наставника определит ход сезона

«Челси» не «Арсенал», чтобы нельзя было пригласить бывшего тренера «Тоттенхэма». Конте воюет за «шпор», а Почеттино, вполне вероятно, будет главным в другом лондонском клубе. Маурисио точно не бездарный наставник, его кандидатуру изучал «Реал». Аргентинец недавно возглавлял ПСЖ , где не справился со звездами. В «Челси» проще, это команда людей, которые пашут. Менди, Кулибали, Канте и Стерлинг знают, что нужно работать над собой.

Вот только до конца ли собрали команду для больших свершений? Давно настораживало, с какой легкостью футболисты покидают «Челси». Рюдигер и Кристиансен уехали в Испанию, Лукаку и Вернер не заиграли – отправились в бывшие клубы. У Канте и Жоржиньо есть мыслишки, связанные с ПСЖ и «Ювентусом». Не только Зиеш и Пулишич были недовольны своим положение и количеством игровой практики. Допускаем раскол внутри самой команды.

Тухель в ПСЖ нравился игрокам. Не все согласились с его уходом – Леонардо выгнал человека, с которым конфликтовал. Но Томасу сложно строить длительные отношения. Почеттино в этом смысле обстоятельный. Вот только Маурисио долго запрягает без малейшей гарантии успеха. Есть на нем печать неудачника без трофеев. «Челси» также рассматривает «горячую» кандидатуру Поттера. Но до 2018- года Грэм работал в Швеции, а «Брайтон» строил медленно и вдумчиво.

Не уничтожит ли классного парня страшный большой Лондон? Тухель знал о «Челси» многое, но не справился с наладкой и перестройкой. Поттер не работал под давлением – играл он плохо, тренировал неспешно. Понятно желание некоторых фанатов «Челси» получить именно Грэма, но Лэмпард тоже работал с клубом, но даже Фрэнк, зная внутреннюю кухню, не справился. «Челси» — крепкий орешек, не по зубам большинству тренеров мира. А все потому, что учить их поздно.

В «Челси» восемь человек старше тридцати. Молодежи достаточно, но команда по своей структуре и характеру взрослая. Таких учить – только калечить. Вот бы Захарян удивился, если бы спустя пару дней после переезда в «Челси» его новая команда уволила главного тренера. Или Арсен знал бы, как обыграть «Динамо» Загреб и спас Тухеля? Вряд ли дело в одном поражении, но есть плюс – неважно играли Жоржиньо, Ковачич, Менди, Зиеш, Кулибали и Аспиликуэта. Достаточно, чтобы прибавили ветераны, и тогда хватит Маунта и еще парочки успехов молодых, чтобы «Челси» претендовал на плей-офф Лиги чемпионов и четверку.

Вот только есть одна стратегическая проблема. Боэли сначала потратил добрых 600 млн евро – с учетом будущих зарплат новичков, полагаясь на выбор Тухеля, а не спортивного директора, а теперь меняет наставника, сомневаясь, кого именно выбирать, ведь хитрый Зидан вряд ли приедет. Так в футболе чемпионскую кашу не сваришь. Раньше в «Челси» делали все, чтобы манера Абрамовича тасовать наставников не ломала команду. А теперь у клуба не просто новые владельцы, а новый менеджмент. Вернее, его отсутствие.