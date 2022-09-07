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«Челси» уволил Тухеля

вчера, 12:25

«Челси» уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

Ранее «синие» уступили загребскому «Динамо» в Лиге чемпионов (0:1). Эта игра стала 100-й для немецкого специалиста во главе лондонского клуба.

На данный момент «Челси» занимает 6-е место в АПЛ. Тухель руководил «синими» с января 2021 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Akatsuki72
Akatsuki72 ответ Real Madrid-C (раскрыть)
сегодня в 00:04, ред.
Сколько было потрачено? Так тратить нужно с умом. А большая часть суммы выкинута зря, а оставшаяся часть с надеждой на перспективу. Центрального нападающего нормального не купили, схватили того, кого смогли, Канте замену не нашли, а без такого игрока центр поля провисает, один возрастной центральный защитник, который никогда не играл в интенсивном чемпионате, а в СериАле скоростью не славился, другой центральный на перспективу, а что в итоге выйдет неизвестно, да и защита, та линия для которой сыгранность важнее всего, а с защитниками тянули, Дельфин... да, кое-где помогает, в общем не тот игрок, который будет тянуть команду., да и по человеческим качествам может тянуть её вниз.. по факту команда по составу стала слабее, хотя и в прошлом сезоне требовала усиления, даже если бы все остались никто не ушёл, нужны были минимум центральный нападающий и опорник, и это всего лишь самый минимум. А так то атакующий полузащитник, но не Стерлинг, центральный полузащитник, центральный защитник и это только в основу. Трансферный период провален, а что Тухель? Внутри клуба и так творился хаос, в связи с данной ситуацией, а новый владелец ещё сам начал шашкой махать.
Akatsuki72
Akatsuki72
вчера в 23:50
От нового владельца веет самодурством. Пришёл, сразу же поувольнял тех, кто был связан с прошлым владельцем, завалил трансферное окно, теперь вот тренера уволил... да ещё после закрытия окна и новый придёт, и будет работать с тем, что дадут, а после уволят... я надеялся, что хоть при новом владельце тренерами раскидываться не будем и вот опять... я считаю это решение ошибкой, несмотря на результат Тухель нужен клубу. Хотя бы до зимы, а то и до следующего лета, нужно было оставлять и Чеха, и Грановскую, и Бака (первых двух я бы точно оставил навсегда), а потом уже, разобравшись, что-то менял. Ведь когда Абрамович купил клуб, он не стал сразу же шашкой махать, а в начале присматривался, что да как, а тут... какое-то предчувствие плохое, но как всегда буду надеяться на лучшее.
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответ Tex (раскрыть)
вчера в 20:20
Да уже не важно,было лето,был трансферный рынок открыт, купил не купил кого хотел, игроков ставил он в старт, подписывал и одобрял трансферы он, спрос с него.
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответ Tex (раскрыть)
вчера в 20:19
А что Аубу покупало старого руководство Челси,если ты не понял, вместо него ,того которого с Арсенала напомню выкинули так как он сдал ,конечно емае выбирал ТУХЕЛЬ, ты читай новости ему даже предъявили что он Роналду не захотел
Tex
Tex ответ Real Madrid-C (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
Еще раз повторю вопрос, откуда ты знаешь, что именно этих игроков хотел купить Тухель? Как ты можешь утверждать, что он покупал лично?
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответ Tex (раскрыть)
вчера в 20:07
Чутка не улавливаю что ты пишешь.
Как я определил? А то что Тухель покупал лично, он хотел видеть конкретных игроков в команде и он их получил, тебе не о чем не говорит? Могу тебе перечислить спокойно фамилии этих игроков.
А ну да того же Аубу хотело руководство клуба, я прям уверен на 1000 процентов,конечно же выбирал он, от него требовали там одного результатов, то что в АПЛ команда шла как не пойми что и вчерашнее поражение его вина, не кого другого,было летнее окно, были трансферы в которых он участвовал, а кого вы подписывали и как тратили деньги не мои проблемы, но то что тренер выбирал игроков я тебе гарантирую , он изжил себя в Челси вкатить 200 млн 💶 в защитников и в итоге вчера не могли догнать 29 летнего игрока кринж.
Личные проблемы, его развод, тоже не оправдание.
Что тот сезон провалил полностью , тоже его вина, Лукаку кто хотел? Где сейчас он? Где Вернер? Да я могу тут миллион строк написать , его увольнение оправдано, но только руководство теперь у Челси тоже дерево, увольте его ещё летом,а что они сделали?
Они его уволили в Сентябре, сейчас придет новый тренер и скажет так, а что Ауба- мне не нужен он старый, зачем мне вокруг него ставить игру! Стерлинг- это лавочник Сити, да короче ты меня понял и ждите новых трансферов да и вообще этот сезон увалили они сразу.
Да и после Абрамовича такого клуба больше уже не будет .
Tex
Tex ответ Real Madrid-C (раскрыть)
вчера в 19:44, ред.
как ты определил, что подписывали тех, кто был нужен ему? Если покупают под конкретного тренера, его не сливают спустя пару недель после того, как он эту команду получил в таком виде
Tex
Tex
вчера в 19:43
Тупорылый боули. Накупили мусора, нет нападающего, не дали времени выстроить новую команду и выгнали тренера, лучше которого в принципе не найти... Дегенераты
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:09, ред.
Оно может и к лучшему. Какой толк от английских тренеров, которые знают язык, но в футболе особо не соображают ?
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 18:39
Без грановской челси врядли что светит, как с газом и нефтью , выстрелили себе в ногу
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:23, ред.
И что? А ты не задумывался может семья Зидана не хочет жить в манчестере к примеру? Ведь всем известно что жто село по сравнению с Мадридом и Парижем? Как будто он в Реал приходил когда у того дела были супер. Два прихода Зидана были вынужденны, когда Реал был в кризнсе и толком побеждать не мог. И да он и Парижу отказал, наверное тоже чего то испугался. Причины отказа могут быть разными, и зачастую условия жизни и проживания, желание тренировать,а также не исключенно что МЮ вообще ему ничего не предлагал . Поэтому не додумывайте все из потолка
pomor45
pomor45
вчера в 18:21
Тухель протух.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:17
Оскорбил Конте и уволен,Конте доволен.Зидан возглавит Челси.
SonataArctica
SonataArctica ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:43
Моур тоже когда-то переводчиком работал)
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:58
Тут кто-то уже, наверное, написал, что Челси теперь вернется к уровню до-Абрамовича. Согласен!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:57
Ну и зря. Начало сезона всего лишь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:55
Зидан не знает английского языка, поэтому насчёт английского клуба у него могут быть проблемы.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 16:54
А я думаю в Ливерпуль
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:52
Вернер двух тренеров за день уволил) ,а Лукаку вернет Интер к середине таблицы, не думаю, что в Тухеле дело
mike60
mike60
вчера в 16:42
Я конкретно не понял суть этой отставки.Да,проиграли первый матч в ЛЧ,в чемпионате не все идеально,но более менее под контролем.Тухель всем все доказал.Выиграл все,что только можно.В Челси сменилось руководство,и как говорится,новая метла по новому метет.
Tormentor
Tormentor
вчера в 15:53
Челси уволил тренера в разгар лч? Ну всё...победитель ЛЧ известен :)
Бoрат
Бoрат
вчера в 15:51
Думаю Лейпциг подпишет Тухеля
Скриньте
Elliada
Elliada ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 15:39
Зидана много куда звали, но он всем отказывает. Тупо сидит без работы. Весной МЮ к примеру отказал, потому что проблем у клуба немеренно. Даже в ПСЖ побоялся идти
firewing
firewing
вчера в 15:35
И что теперь? Какая альтернатива? Похоже, в этом сезоне опять мало что светит...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:33
Вот как ты определил что Зидан побоится ? Откуда вы жто берете?
Elliada
Elliada
вчера в 15:31
Глупое решение. Во-первых, Челси проиграл в первом туре ЛЧ, еще 5 игр впереди. Во-вторых, может Челси на 6-ом месте, но отставание от лидера всего 5 очков. В-третьих, кого на его место поставят? Зидан побоится такого вызова. Почетинно не смог совладать с ПСЖ, у которого нет конкурентов во Франции, что уж говорить о Англии.
протон
протон
вчера в 15:21
Задачей Челси было ликвидировать вечные 20 очков отставания от лидера и приблизиться к уровню Ливерпуля и Сити последних лет. После второй половины сезона 20/21 и победы в ЛЧ казалось, что решение этой задачи близко как никогда, и именно с Тухелем у руля. Но следующий сезон 21/22 и особенно начало этого сезона дали ответ, что никакого прогресса у команды толком нет, даже скорее регресс.

Но непоследовательность и поспешность нового руководства делу точно не помогут. В Челси сейчас принимаются судьбоносные кадровые решения, предстоит нанимать нового тренера, подписано много игроков на изрядную сумму, а в команде до сих пор нет спортивного директора!
протон
протон
вчера в 15:18
Будет смешно, если Тухеля вместо Тедеско назначат в Лейпциг, где играет сбежавший от Тухеля Вернер)

Владельцам не понравилась работа Тухеля летом.Боэли хотел, чтобы тренер был связующим звеном между ним, футболистами и новым спортдиром.Помогал выстраивать развивать бизнес со спортивной точки зрения, развивать футболистов в долгосрочной перспективе и выводить их на новый уровень (во что прекрасно вписывается новая политика 6-7 летних контрактов).Так сказать вместо футбольного тренера, возглавить спортивный демпартмент Chelsea Football Club Ltd в условной должности Chief Football Officer.

Но вместо всего этого Тухель просто хотел забить состав ветеранами типа Левандовский, Обама, Кулибали, чтобы побороться за чашки второго эшелона.Так же можно добавить их разногласия в том, что в отличии от прошлого года руководство категорически отказалось от продажи молодежи ради того, чтобы налутать денег на очередного тухелевского ветерана и прописали в контракте КХО досрочное возвращение из аренда зимой.

Это может быть неправильный подход с точки зрения клуба, может быть правильный (мне он нравится).Но ясно одно, Томас Тухель не подходит под эти конкретные требования работодателя.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:02
Поражение вчерашнее повлияло.
Неэгоист
Неэгоист ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:54
А что МЮ стал другом Тоттенхэма?... Он ведь туда собирался.. Аль забыл?...
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