«Челси» уволил Тухеля

«Челси» уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.
Ранее «синие» уступили загребскому «Динамо» в Лиге чемпионов (0:1). Эта игра стала 100-й для немецкого специалиста во главе лондонского клуба.
На данный момент «Челси» занимает 6-е место в АПЛ. Тухель руководил «синими» с января 2021 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Надо отметить, что Тухель получал очень хороших игроков. Почему не смогли вписаться Вернер и Лукаку, как и многие другие, во многом вопрос к нему.
Впрочем, болельщики "Челси" точно будут ему благодарны за ЛЧ. И плюс чехарда с владельцами и спортивными директорами тоже не пошла ему на пользу.
Надо отметить, что Тухель получал очень хороших игроков. Почему не смогли вписаться Вернер и Лукаку, как и многие другие, во многом вопрос к нему.
Впрочем, болельщики "Челси" точно будут ему благодарны за ЛЧ. И плюс чехарда с владельцами и спортивными директорами тоже не пошла ему на пользу.
Простите, но других слов у меня нет. Томас даже в сложный для клуба момент не бросил его и защищал игроков.
За вчерашний тур ЛЧ уволили Тухеля и Тедеско. Кого потеряем после сегодняшнего? Клоппа ? Ну а так что, Василенко в Челси, Тухеля в Лейпциг, Тедеско в Факел... Рокировка...:))))
Простите, но других слов у меня нет. Томас даже в сложный для клуба момент не бросил его и защищал игроков.
За вчерашний тур ЛЧ уволили Тухеля и Тедеско. Кого потеряем после сегодняшнего? Клоппа ? Ну а так что, Василенко в Челси, Тухеля в Лейпциг, Тедеско в Факел... Рокировка...:))))
Он же подписывал тех кто ему нужен был! Результаты очень плачевные у Челси и скорее всего так быстро они не изменятся, теперь будут снова новые трансферы ,короче смысл в чем? В том что Челси теперь будет той командой которой они были до Абромовича
Он же подписывал тех кто ему нужен был! Результаты очень плачевные у Челси и скорее всего так быстро они не изменятся, теперь будут снова новые трансферы ,короче смысл в чем? В том что Челси теперь будет той командой которой они были до Абромовича