«Челси» уволил Тухеля

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вчера, 12:25

«Челси» уволил с поста главного тренера команды.

Ранее «синие» уступили загребскому «Динамо» в Лиге чемпионов (0:1). Эта игра стала 100-й для немецкого специалиста во главе лондонского клуба.