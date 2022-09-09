Савич подписал контракт с «Торпедо»

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сегодня, 00:54

«Торпедо» официально объявил о переходе 21-летнего опорного полузащитника боснийского «Зриньски Мостар» в столичный клуб.

Савич родился 8 октября 2000 года. Выступал за клубы «Зриньски Мостар» и «Гошк Габела». Игрок сборной Боснии и Герцеговины. Вместе с «Зриньски Мостар» выигрывал чемпионат Боснии и Герцеговины.