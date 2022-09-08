«Локомотив» подписал Педринью

«Локомотив» подписал контракт с бразильским вингером Педринью. Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года.
Педро Габриель Перейра Лопес родился 10 ноября 1999 г. в Сан-Паулу (Бразилия) выступал за различные местные клубы, среди которых «Аудакс Сан-Паулу», «Атлетико Паранаэнсе», «Ред Булл Бригантино» и «Америка Минейро».
Сейчас как раз они сидят без дела. Можно нанять их, чтобы для Педриньи, Мевли и прочих Ананидзе локализовали фамилии. Чтобы русскому человеку не резало слух
Сейчас как раз они сидят без дела. Можно нанять их, чтобы для Педриньи, Мевли и прочих Ананидзе локализовали фамилии. Чтобы русскому человеку не резало слух