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«Локомотив» подписал Педринью

вчера, 22:46

«Локомотив» подписал контракт с бразильским вингером Педринью. Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года.

Педро Габриель Перейра Лопес родился 10 ноября 1999 г. в Сан-Паулу (Бразилия) выступал за различные местные клубы, среди которых «Аудакс Сан-Паулу», «Атлетико Паранаэнсе», «Ред Булл Бригантино» и «Америка Минейро».

«Локомотив» подписал Педринью

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Все комментарии
Capral
Capral ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 01:35
Нет, просто фамилия универсальная....
valt134
valt134 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:24
Ну как же богат Великий и Могучий Русский язык!
valt134
valt134
сегодня в 01:23
Похоже, в нашем чемпионате одни «Педриньи»…
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 00:57
Точно ! Узнает ,что его фамилия означает на русском языке ,со стыда сгорит ! ))))))))
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 00:52
Извиняюсь за выражение,но это даже круче чем Гомес 😃
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:31
Есть же локализаторы, которые придумывают зарубежным фильмам благозвучные и интересные названия специально для российского проката..
Сейчас как раз они сидят без дела. Можно нанять их, чтобы для Педриньи, Мевли и прочих Ананидзе локализовали фамилии. Чтобы русскому человеку не резало слух
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:18
Конкретно звучит Педриньо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:58
Педриньо , это уже серьёзно !)
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 23:57
Педру Рошу не хотите вспомнить?! А ведь смеялись некоторые болелы Локо! Опять бумерангом по лбу!)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:53
Посмотрим,получится ли хорошее усиление.
drug01
drug01
вчера в 23:32
теперь игра пойдет
Capral
Capral
вчера в 23:23
Предлагаю в его фамилии поменять местами две буквы- "Р" поставить перед "Д", и не будет так вульгарно.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 23:19
Ну девченкам пидриньо как раз в самый раз пойдёт 😂😂😂
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:17
Страшно писать его прозвище на соккере, того гляди забанят...
виктор бочарников
виктор бочарников ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 23:16
Один в турцию уехал,другой приехал.
Futurista
Futurista ответ виктор бочарников (раскрыть)
вчера в 23:12
Да ты прав...*опес тоже не подходит)...
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:08
Русский ему лучше не учить...
Futurista
Futurista
вчера в 23:04
Интересно...Локо будут штрафовать за скандирование болельщиками сего имени?)...да и судья может не понять)...
виктор бочарников
виктор бочарников ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:03
Для нашего чемпа лучше Габриель или Перейра.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 23:00
Это не ориентация,фамилия у него такое 😃,надеюсь на игре не скажется, да и вообще,педринья,это те кто уехал и банально кинул клубы,возможно часть локо болельщиков, назовет такимм образом руководство клуба,особенно если не будет результата.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:58
Чисто ради фамилии взяли?)
Путин007
Путин007
вчера в 22:55
Лицо на фотке)))когда узнал что едешь на попилы с немцами)))
Путин007
Путин007
вчера в 22:54
Теперь Локомотив запедринит так запедринит))
протон
протон
вчера в 22:54
Pedro Gabriel Pereira Lopes. Выбор большой для того, что написать на футболке вместо прозвища. Перейру выберут наверняка.
протон
протон
вчера в 22:52
Громкое имя, для нашего слуха)))
протон
протон
вчера в 22:52
Ну щас начнется)
makkie
makkie
вчера в 22:52
Вот и у Локо свой Педриньо )))
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