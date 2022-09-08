«Локомотив» подписал Педринью

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вчера, 22:46

«Локомотив» подписал контракт с бразильским вингером . Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года.

Педро Габриель Перейра Лопес родился 10 ноября 1999 г. в Сан-Паулу (Бразилия) выступал за различные местные клубы, среди которых «Аудакс Сан-Паулу», «Атлетико Паранаэнсе», «Ред Булл Бригантино» и «Америка Минейро».