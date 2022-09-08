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Мевля согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Спартак»

вчера, 23:35

Евгений Новиков, агент новичка «Спартака» Михи Мевли, рассказал о решении защитника перейти в московский клуб.

Мевля изначально не рассматривал Россию. Но сложилось, что в Турции специфичный клуб, чемпионат и люди. Решили, что время что-то менять. Было много вариантов с Дальнего Востока, Катар, Дубай. Когда узнали про интерес «Спартака», Миха сказал, что пойдeт только туда. Ради московского клуба он пошeл на понижение зарплаты на 40%. Это полностью его решение, он уверен в своих силах.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:54
Согласился, потому что никому не нужен. Не удивлюсь, если он вообще согласится играть бесплатно....
протон
протон
вчера в 23:54
Бороду сбреет?
Нет.
Иначе Джикия поймёт, что Жиго ушёл.
протон
протон
вчера в 23:53
Пусть для начала у Чернова выиграет конкуренцию, а там посмотрим.
kh73nw6xwbw7
kh73nw6xwbw7
вчера в 23:41
Очередной герой появился, давайте его расцелуем...
Гость
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