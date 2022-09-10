«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Химки» идут на 13-м месте (8 очков), «Крылья Советов» занимают 9-е место (10 очков).
|Химки0 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Химки» идут на 13-м месте (8 очков), «Крылья Советов» занимают 9-е место (10 очков).