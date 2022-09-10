Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов»

сегодня, 16:56
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

«Химки» идут на 13-м месте (8 очков), «Крылья Советов» занимают 9-е место (10 очков).

Все новости
Хет-трик Жиркова помог России обыграть Казахстан в матче Кубка Легенд
Сегодня, 13:44
«Динамо» проиграло «Сочи» в стартовом матче девятого тура РПЛ
Вчера, 21:57
«Ференцварош» Черчесова в меньшинстве обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Вчера, 00:17
«Лацио» обыграл «Фейеноорд» в Лиге Европы, команды забили 6 голов на двоих
Вчера, 00:10
«Манчестер Юнайтед» на своём поле проиграл «Реалу Сосьедад» в Лиге Европы
Вчера, 00:00
«Монако» обыграл «Црвену Звезду» в первом туре Лиги Европы
08 сентября
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:17
Разошлись миром.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:17
Поделили очки.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:11
Там Гогниева не уволили случайно?
memphis
memphis
сегодня в 17:06
Слив позорный
Capral
Capral
сегодня в 17:03
Очень жаль Осинькина, губит свой безусловный талант в Самаре.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:01
Для КС - очень хороший результат, хотя могли и выиграть.
Capral
Capral
сегодня в 17:01, ред.
Атакующий футбол Гогниева при НУЛЕ ударов в створ ворот и при семи у Самары.... Повезло еще, что Самара пенальти не забила.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 