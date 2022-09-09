«Динамо» проиграло «Сочи» в стартовом матче девятого тура РПЛ

«Сочи» в стартовом матче 9 тура РПЛ обыграл на своем поле московское «Динамо» со счётом 2:1.
Хозяева забили два быстрых гола в начале матча усилиями Георгия Мелкадзе и Кристина Нобоа. Затем вратарь «Сочи» Сослан Джанаев привёз гол в свои ворота в конце тайма. Он неудачно попытался обыграть полузащитника «Динамо» Дениса Макарова — мяч влетел в ворота от ноги хавбека москвичей. Во втором тайме голов зрители не увидели.
«Сочи» догнал «Динамо» по очкам и поднялся на пятое место, москвичи — четвёртые.
Сочи заслужил победу .
Сочи заслужил победу .
В общем-то так и получилось..
Центр обороны у нас спал первые минуты, в ходе которых судьба матча
и решилась.
Середина поля тоже была неубедительна.
Фомин и Захарян по-прежнему отрабатывают намного ниже своих возможностей, а Гагнидзе оставляет слишком противоречивое впечатление.
Он активен, в целом из игры не выпадает, но впереди часто передерживает мяч,
а в опорке работает неуверенно, что для него нехарактерно, т.к. эффективно
побороться он любит и умеет.
Из-за невнятного центра испытывала проблемы и атака..
Впрочем, анализировать игру с болельщицкой точки зрения сегодня не было особого смысла- ввиду обильного движения игроков на выход и вход в завершившееся летнее ТО именно на сегодняшний матч пришлась наиболее чувствительная нагрузка в виде составной чехарды.
Норманн и Даса вышли на поле впервые, Маричаль и Фернандес впервые играли вместе.
В общем, "списочная численность" только-только стабилизировалась,
а отработка основного состава и его сыгранность у нас лишь впереди.
Сочинским и Гаранину- спасибо за игру и с победой.
В общем-то так и получилось..
Центр обороны у нас спал первые минуты, в ходе которых судьба матча
и решилась.
Середина поля тоже была неубедительна.
Фомин и Захарян по-прежнему отрабатывают намного ниже своих возможностей, а Гагнидзе оставляет слишком противоречивое впечатление.
Он активен, в целом из игры не выпадает, но впереди часто передерживает мяч,
а в опорке работает неуверенно, что для него нехарактерно, т.к. эффективно
побороться он любит и умеет.
Из-за невнятного центра испытывала проблемы и атака..
Впрочем, анализировать игру с болельщицкой точки зрения сегодня не было особого смысла- ввиду обильного движения игроков на выход и вход в завершившееся летнее ТО именно на сегодняшний матч пришлась наиболее чувствительная нагрузка в виде составной чехарды.
Норманн и Даса вышли на поле впервые, Маричаль и Фернандес впервые играли вместе.
В общем, "списочная численность" только-только стабилизировалась,
а отработка основного состава и его сыгранность у нас лишь впереди.
Сочинским и Гаранину- спасибо за игру и с победой.
Хотя допускаю, что именно Йоканович ставит оборонительный футбол. Со Спартаком Динамо припарковало автобус, против Ростова и Краснодара тоже выглядели неважно, а сейчас не прошли проверку Сочи.
С таким составом и атакой надо играть в атаку, креативить и придумывать что-то впереди. А по факту получаем улучшенную версию Уфы. Ну и зачем в РПЛ такие тренеры-оборонщики?
Тот же Абаскаль, которого многие критикуют, ставит атакующий футбол, иногда в ущерб результату (как с Зенитом), но смотреть приятно. И игроки кайфуют на поле, и болельщикам нравится такой футбол. А у Динамо всё пресно, уныло и невкусно.
Хотя допускаю, что именно Йоканович ставит оборонительный футбол. Со Спартаком Динамо припарковало автобус, против Ростова и Краснодара тоже выглядели неважно, а сейчас не прошли проверку Сочи.
С таким составом и атакой надо играть в атаку, креативить и придумывать что-то впереди. А по факту получаем улучшенную версию Уфы. Ну и зачем в РПЛ такие тренеры-оборонщики?
Тот же Абаскаль, которого многие критикуют, ставит атакующий футбол, иногда в ущерб результату (как с Зенитом), но смотреть приятно. И игроки кайфуют на поле, и болельщикам нравится такой футбол. А у Динамо всё пресно, уныло и невкусно.