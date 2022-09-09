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«Динамо» проиграло «Сочи» в стартовом матче девятого тура РПЛ

вчера, 21:57
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Сочи» в стартовом матче 9 тура РПЛ обыграл на своем поле московское «Динамо» со счётом 2:1.

Хозяева забили два быстрых гола в начале матча усилиями Георгия Мелкадзе и Кристина Нобоа. Затем вратарь «Сочи» Сослан Джанаев привёз гол в свои ворота в конце тайма. Он неудачно попытался обыграть полузащитника «Динамо» Дениса Макарова — мяч влетел в ворота от ноги хавбека москвичей. Во втором тайме голов зрители не увидели.

«Сочи» догнал «Динамо» по очкам и поднялся на пятое место, москвичи — четвёртые.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
вчера в 23:53
Иногда так бывает
112910415
112910415
вчера в 23:40
у сочинцев более зрелая игра ..
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:16
Лучший игрок матча Георги Мелкадзе. Гол+ голевая передача на счету грузинского нападающего сочинцев. И конечно же надо отметить Кристина Нобоа, который в очередной раз забивает победный гол в ворота прямого конкурента по турнирной таблице. Всё бы ничего, но Сослан Джанаев немного подпортил этот праздник сочинцам. Не могу понять, как такая команда как Динамо Москва не может никак обыграть Сочи. Вроде достаточно классный состав у москвичей, но играть против Сочи так и не могут. Хорошо, что не всё продаётся за деньги. Пусть Сочи будет в топ-4 Российской Примьер Лиги по итогам сезона, они больше этого заслуживают, чем динамовцы. Ведь в конце прошлого сезона тоже Сочи разгромил динамовцев.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:12
Нобоа-Кристиан,а не Кристина.Он натурал,мужик от рождения.И играет как мужик,несмотря на возраст.
Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 23:04
Сочи должны быть выше Динамо.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:36
Ничего необычного не произошло
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:34
Это просто футбол
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:33
Слишком переоценён этот клуб
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:30
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 22:28
    Сочи прочитали предматчевую статью на Соккере и решили не быть середняками)
    makkie
    makkie
    вчера в 22:24
    Мне кажется, или игроки Динамо не приняли идеи Йокановича? Ни азарта, ни настроя, ни игровой мысли. Бегают с потухшими глазами или отсиживаются в защите.
    Хотя допускаю, что именно Йоканович ставит оборонительный футбол. Со Спартаком Динамо припарковало автобус, против Ростова и Краснодара тоже выглядели неважно, а сейчас не прошли проверку Сочи.

    С таким составом и атакой надо играть в атаку, креативить и придумывать что-то впереди. А по факту получаем улучшенную версию Уфы. Ну и зачем в РПЛ такие тренеры-оборонщики?

    Тот же Абаскаль, которого многие критикуют, ставит атакующий футбол, иногда в ущерб результату (как с Зенитом), но смотреть приятно. И игроки кайфуют на поле, и болельщикам нравится такой футбол. А у Динамо всё пресно, уныло и невкусно.
    баск
    баск
    вчера в 22:19
    Учитывая сложившийся тренд, сегодня мы должны были выступить слабенько)
    В общем-то так и получилось..

    Центр обороны у нас спал первые минуты, в ходе которых судьба матча
    и решилась.
    Середина поля тоже была неубедительна.
    Фомин и Захарян по-прежнему отрабатывают намного ниже своих возможностей, а Гагнидзе оставляет слишком противоречивое впечатление.

    Он активен, в целом из игры не выпадает, но впереди часто передерживает мяч,
    а в опорке работает неуверенно, что для него нехарактерно, т.к. эффективно
    побороться он любит и умеет.

    Из-за невнятного центра испытывала проблемы и атака..

    Впрочем, анализировать игру с болельщицкой точки зрения сегодня не было особого смысла- ввиду обильного движения игроков на выход и вход в завершившееся летнее ТО именно на сегодняшний матч пришлась наиболее чувствительная нагрузка в виде составной чехарды.

    Норманн и Даса вышли на поле впервые, Маричаль и Фернандес впервые играли вместе.
    В общем, "списочная численность" только-только стабилизировалась,
    а отработка основного состава и его сыгранность у нас лишь впереди.

    Сочинским и Гаранину- спасибо за игру и с победой.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 22:16
    динамо после приобретения Норманна и этого еврейского уголька стало ещё сильнее...хорошо, что проиграли сегодня😄 сочи по силе ( если убрать Набоа) как ахмат, могут выйграть у любого, а могут влететь любому условному уралу. динамо по составу явно сильнее филиала, не понятно только чем бело - голубые занимались в первые 10 минут первого тайма на футбольном поле
    протон
    протон
    вчера в 22:11
    Захарян совсем никакой. Вообще уже шесть матчей подряд у Захаряна ни одного результативного действия. Единственный гол в ворота только Торпедо забил. И в этом матче абсолютно ни о чем Захарян.
    Если честно что-то мне напоминает это всё Чалова после того как переход в АПЛ у него сорвался. Таким же мертвым превратился сразу. И Захарян по тем же стопам пошел.
    Возможно психологически на него это подействовало, возможно просто спад в игре...может быть что угодно, на фоне слухов о Челси игрок хочет себя показать обычно и рвёт и мечет на поле, а тут как-то всё наоборот.
    Как же хорош Нобоа в свои годы, но и Сочи выглядел прилично сегодня на фоне Динамо
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 22:10
    Гол имени Джанаева мне понравился.
    Capral
    Capral
    вчера в 22:10
    протон, ты же еще вчера говорил, что ГТ выжимает из того что имеет все что возможно. Говорил, что команда новая, ну и тд. А сейчас, что-же, мнение поменялось? Вот так ,ты и со шварцем себя вел- сначала пиарил его, а потом гнобил. Где же твоя последовательность???
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 22:08
    Сегодня Динамо было просто не узнать. Играла одна команда, лишь ближе к концу динамики забегали , но было очень много сумбура , да и удары уходили в большинстве своем на взлет. Попытки финтить в штрафной заканчивались потерей мяча. Джанаев дал шанс спастись Динамо , но сами динамики с игры больше не забили.
    Сочи заслужил победу .
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 22:07
    Динамо молодцы,ноль в графе поражения закрыли!
    Capral
    Capral
    вчера в 22:06
    Складывалось впечатление, что смотрю продолжение триллера ДИНАМO-Сочи- 1:5, только продолжение, третий и четвертый тайм. Во втором тайме убрали Гагнидзе, игра слегка поменялась. Но конечно, с мертвыми Смоловым, Лесовым и особенно Захаряном, игра смотрится безнадежной. Я не буду оправдывать ГТ, тот ,кто хоть немного понимает в футболе меня поймет. Команда играет без диспетчера, без центра защиты и фактически без центра поля. Команда мертвая- ни мяч обработать, ни принять, ни ударить. Если центр защиты не сыгран- это катастрофа. Норман, видно большой мастер, но и ему, как, и всем- нужно время, чтобы сыграться....
    протон
    протон
    вчера в 22:05
    Последнее утешение ("зато мы не проиграли ни разу") кануло в лету. Больше позитив черпать неоткуда. Тренера нет, игроки играют, как умеют. Кто в лес, кто по дрова.
    Динамо похоже сейчас на наше стандартное…которое любит обитать на местах с 7-10,походу так оно и будет в этом сезоне.:.если бы не спали в начале матча могло бы быть все по другому
    Путин007
    Путин007
    вчера в 22:04, ред.
    Вот объясните мне какой Захарян в Челси)))его всю игру не было...один раз забокопорил и пропал...лучше бы его а не Тюкавина сняли...а так Сочи на спокойняке с победой)
    drug01
    drug01
    вчера в 22:00
    Такой итог не ждали
    wu29h8c35yev
    wu29h8c35yev
    вчера в 21:59
    вот вам и Сочи...
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