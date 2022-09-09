«Динамо» проиграло «Сочи» в стартовом матче девятого тура РПЛ

1662749879

вчера, 21:57

«Сочи» в стартовом матче 9 тура РПЛ обыграл на своем поле московское «Динамо» со счётом 2:1.

Хозяева забили два быстрых гола в начале матча усилиями Георгия Мелкадзе и Кристина Нобоа. Затем вратарь «Сочи» Сослан Джанаев привёз гол в свои ворота в конце тайма. Он неудачно попытался обыграть полузащитника «Динамо» Дениса Макарова — мяч влетел в ворота от ноги хавбека москвичей. Во втором тайме голов зрители не увидели.

«Сочи» догнал «Динамо» по очкам и поднялся на пятое место, москвичи — четвёртые.