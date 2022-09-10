«Наполи» минимально обыграл «Специю» и вышел в лидеры Серии А

«Наполи» обыграл «Специю» в матче 6-го тура Серии А.
Гол забил Джакомо Распадори на 89-й минуте.
После матча «Наполи» лидирует в Серии А (14 очков), «Специа» идет на 14-й строчке (5 очков).
«Наполи» обыграл «Специю» в матче 6-го тура Серии А.
Гол забил Джакомо Распадори на 89-й минуте.
После матча «Наполи» лидирует в Серии А (14 очков), «Специа» идет на 14-й строчке (5 очков).
Быстрого гола не получилось забить и раскрыть Специю для дальнейшего клепания голов.
Наполи кудв удобней играть с командами типо Ливерпуля , которые в обороне не содят автобусами . Там Наполи чувствует себя в своей тарелке
Быстрого гола не получилось забить и раскрыть Специю для дальнейшего клепания голов.
Наполи кудв удобней играть с командами типо Ливерпуля , которые в обороне не содят автобусами . Там Наполи чувствует себя в своей тарелке
А у скаутов и агентов Наполи была другая мнение на счет этого. Кроме Хвича, можно упомянуть и о Кима, Юж. Корееского "Стама"
А у скаутов и агентов Наполи была другая мнение на счет этого. Кроме Хвича, можно упомянуть и о Кима, Юж. Корееского "Стама"