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«Наполи» минимально обыграл «Специю» и вышел в лидеры Серии А

сегодня, 18:11
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 0Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)СпециаМатч завершен

«Наполи» обыграл «Специю» в матче 6-го тура Серии А.

Гол забил Джакомо Распадори на 89-й минуте.

После матча «Наполи» лидирует в Серии А (14 очков), «Специа» идет на 14-й строчке (5 очков).

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 19:45
Ожидаемые ппоблемы Наполи в матче .
Быстрого гола не получилось забить и раскрыть Специю для дальнейшего клепания голов.
Наполи кудв удобней играть с командами типо Ливерпуля , которые в обороне не содят автобусами . Там Наполи чувствует себя в своей тарелке
протон
протон
сегодня в 19:00
Интересно смотреть игру Кварацхелия. Главное его достижение, что не стушевался перед опытными игроками, будто давно там играет. Далее, наверняка он нравится из-за нестандартных и уверенных технических движений, напоминающих старый южноамериканский футбол. Действительно тотальный футбол это хорошо, но красивый футбол лучше. Поэтому болельщики италии скандируют Кварадона. В тотальном футболе много ошибок в передачах и выигрывает тот у которого их меньше, а вот если техничный футболист красиво обходит и ложит голевую на блюдечке это другое. Вот Неймар технично перекинул, поднял мяч на ногу Мбаппе, А тот сходу забивает. Вот такие нестандартные трюки ожидаем заранее от Квары, поэтому интерес , лично у меня.
Брулин
Брулин
сегодня в 18:19
Все говорили - вот от Наполи ушли Мертенс, Инсинье, Кулибали и Руиз, и это их конец

А у скаутов и агентов Наполи была другая мнение на счет этого. Кроме Хвича, можно упомянуть и о Кима, Юж. Корееского "Стама"
Гость
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