Медина объяснил, почему не учит русский язык

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина не собирается учить русский язык.
«Учу ли я русский язык? Нет, для меня он слишком сложный. У нас есть переводчик, который помогает нам общаться.
На каждой встрече или игре мы слушаем русскую речь и кое-что понимаем,
но учиться русскому – безумно сложно», – сказал парагваец.
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