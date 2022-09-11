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Медина объяснил, почему не учит русский язык

сегодня, 15:14

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина не собирается учить русский язык.
«Учу ли я русский язык? Нет, для меня он слишком сложный. У нас есть переводчик, который помогает нам общаться.
На каждой встрече или игре мы слушаем русскую речь и кое-что понимаем,
но учиться русскому – безумно сложно», – сказал парагваец.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 16:45
Значит надолго не расчитывает здесь задерживаться.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:40
Это его не красит кстати. Общение с игроками команды ему значит не интересно. Но это его личная жизнь.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 16:36
Да уж, не поспоришь, настоящий русский язык действительно очень сложный.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:23
Медине кто то сказал, что если он выучит русский язык, то он станет понимать о чём говорят в раздевалке и станет думать на русском и сразу разучиться играть.
76ej8z3fvauh
76ej8z3fvauh
сегодня в 16:18
Зачем он это сказал?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:57
Запомнил пока что три слова : падай, ныряй, симулируй
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 15:40
Изучение языка - дело добровольное.
David Young
David Young ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 15:21
Здравствуйте. Медали выдаются на вечное хранение за самые высокие угаданные коэффициенты по каждому типу ставок. Полученные медали находятся на вечном хранении в истории ставок и в любой линии.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:17
Просто не нужен ему!
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