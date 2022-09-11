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Пименов выразил мнение, что Семин не откажется снова возглавить «Локомотив»

сегодня, 13:59

Руслан Пименов выразил мнение, что Юрий Семин не откажется снова возглавить «Локомотив», если ему поступит такое предложение.

«Кто был бы самой подходящей кандидатурой на должность главного тренера „Локомотива“? Уже не один раз ситуацию успешно исправлял
Юрий Павлович Семин и российские помощники Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. И болельщики их любят. Как вариант — да.
А там — руководству виднее. Мог бы Семин сейчас возглавить „Локо“? Если поступит предложение, думаю, что, конечно,
он не откажется», — сказал Пименов.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:42
Думается, что у Юрия Павловича вполне хватит ума отказаться от такого предложения, если оно будет. Он -прекрасный специалист с огромным опытом, с огромным вкладом не только в Локо, но и в целом в Российский футбол. НО УЖЕ 75. А главный тренер - это ежедневный кропотливый, энерго-нервно затратный труд, тем более в такой амбициозной команде как Локомотив.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:37
Всему и всем своё время. При всём уважении к Палычу его время закончилось. И наврядли он сам захочет работать в клубе. Он прекрасно понимает это и сам .
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:31
Палычу лучше поберечься
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:09
А ему предложат??? Что-то непохоже,что нынешнее руководство "Локомотива" склонна к авантюрам с отечественными тренерами(как они это считают).Вот фрицы-это да,это комильфо! А тут какой-то лохматый мужик ещё что-то с них будет требовать.А то ещё и замызганный петушок из заднего кармана вытащит-совсем благородное общество оскорбит этим.
Гость
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