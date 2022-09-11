Пименов выразил мнение, что Семин не откажется снова возглавить «Локомотив»

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сегодня, 13:59

выразил мнение, что Юрий Семин не откажется снова возглавить «Локомотив», если ему поступит такое предложение.



«Кто был бы самой подходящей кандидатурой на должность главного тренера „Локомотива“? Уже не один раз ситуацию успешно исправлял

Юрий Павлович Семин и российские помощники Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. И болельщики их любят. Как вариант — да.

А там — руководству виднее. Мог бы Семин сейчас возглавить „Локо“? Если поступит предложение, думаю, что, конечно,

он не откажется», — сказал Пименов.