Сорокин: «Все пенальти в наши в ворота в матче с ЦСКА по делу»

У защитника «Краснодара» Егора Сорокина нет вопросов к трем пенальти в пользу ЦСКА в матче девятого тура РПЛ (1:4).
«Все три пенальти в наши ворота законные и по делу. VAR посмотрели. Самое важное, что мы не наиграли на победу, выглядели плохо.
Если бы мы были лучше, ЦСКА нас догонял, а судьи бы убили, то да. Но здесь все пенальти по делу. Какие вопросы?» – сказал игрок.
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