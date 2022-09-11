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Сорокин: «Все пенальти в наши в ворота в матче с ЦСКА по делу»

сегодня, 15:09

У защитника «Краснодара» Егора Сорокина нет вопросов к трем пенальти в пользу ЦСКА в матче девятого тура РПЛ (1:4).
«Все три пенальти в наши ворота законные и по делу. VAR посмотрели. Самое важное, что мы не наиграли на победу, выглядели плохо.
Если бы мы были лучше, ЦСКА нас догонял, а судьи бы убили, то да. Но здесь все пенальти по делу. Какие вопросы?» – сказал игрок.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 17:02
Хашигу стоит поучиться у Сорокина достойно проигрывать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ andrefino13 (раскрыть)
сегодня в 17:00
Я реагирую исключительно на выпады КБ, которым футбол как игра не нужен и неинтересен. Им главное потролить всех и вознести до небес Спартак. Но здесь же не состязание фанов а обсуждение футбола.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:15
Самокритично . Вызывает уважение. Обычно все наоборот.
andrefino13
andrefino13 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:08
Так нужно каждому начинать с себя, болеешь за определённую команду, болей, говори, рассуждай о своём, но вы то контролируете всё и всех, везде нужно навязать своё мнение. У меня закамуфлированное желание))), помните белку и орешек в известном мультике? Так вот, дайте поработать тренеру, дайте больше времени. Вот кстати тема для вас подошла, уволен Талалаев, сейчас обсудите.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:03
Да ладно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:39
Жаль, что это не прочитают многие упертые КБ. Все, что в пользу ЦСКА Зенита, Динамо, ЛОКО это все левое. Правильное то, что против них и что в пользу Спартака. Так бывает, у некоторых с возрастом проходит, но у многих остаётся навсегда к сожалению. При этом сам футбол уходит на второй план.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:17
Сверху сказали что говорить
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