Мацуев: «Осечка с „Зенитом“ не должна подкосить „Спартак“»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев порассуждал о предстоящем матче между «Ростовом» и «красно-белыми».

Ожидание только одно. Нельзя сбавлять темп, несмотря на поражение от «Зенита». Надо продолжать дальше, вне зависимости от количества травмированных. Мы задали очень хороший темп в начале, осечка с «Зенитом» не должна нас подкосить, мы должны идти вперед. Если мы сейчас оступимся еще раз и еще раз, энергетика не дай бог уйдет и получится то, что получится. Об этом не хочется думать. Я уверен, что все будет прекрасно. Хотя с «Ростовом» на выезде сложно играть, он на ходу. Они будут принципиально биться.