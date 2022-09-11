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Мацуев: «Осечка с „Зенитом“ не должна подкосить „Спартак“»

сегодня, 11:30

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев порассуждал о предстоящем матче между «Ростовом» и «красно-белыми».

Ожидание только одно. Нельзя сбавлять темп, несмотря на поражение от «Зенита». Надо продолжать дальше, вне зависимости от количества травмированных. Мы задали очень хороший темп в начале, осечка с «Зенитом» не должна нас подкосить, мы должны идти вперед. Если мы сейчас оступимся еще раз и еще раз, энергетика не дай бог уйдет и получится то, что получится. Об этом не хочется думать. Я уверен, что все будет прекрасно. Хотя с «Ростовом» на выезде сложно играть, он на ходу. Они будут принципиально биться.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 14:35
Наивный Денис.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:45
Эта не последняя осечка
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:34
"Осечка"-это когда ты не в ноту попал.А тут-закономерность,смирись с этим.ЦСКА хоть во втором тайме бой дал,а тут-"Спартак" играл хорошо до первого гола,заимствуя у Канчельскиса. Да и то-относительно.
Гость
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