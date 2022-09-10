«Барселона» обыграла «Кадис» и возглавила таблицу Ла Лиги

«Барселона» обыграла «Кадис» в матче 5-го тура Ла Лиги (4:0). По ходу встречи матч прерывали.
Счет открыл Френки Де Йонг на 55-й минуте, удвоил преимущество команды Роберт Левандовски на 65-й. В начале заключительного десятиминутного отрезка матч остановили по причине того, что одному из болельщиков на трибуне стало плохо. Потребовался дефибриллятор. Голкипер хозяев Херемиас Ледесма совершил рывок, чтобы передать аппарат с боковой линии поля на трибуны, некоторые игроки молились на поле, после чего покинули его по рекомендации главного арбитра встречи Карлоса Дель Серро Гранде. У болельщика произошел сердечный приступ. Пожилой болельщик пережил инфаркт, его доставили в больницу. Один из операторов также почувствовал недомогание, но быстро пришел в себя.
После возобновления встречи Ансу Фати забил третий гол команды на 86-й минуте. Окончательный счет установил Усман Дембеле на 90+2-й минуте.
После матча «Барса» лидирует в таблице чемпионата Испании (13 очков), «Кадис» замыкает таблицу (0 очков).
Ожидать от него внятной игры после отсутствия практики, тоже самое, что и требовать от космонавта уверенной походки после 3-х месячного пребывания на орбитальной станции.
Вообще Хави надо отдать должное. Тренер выпустил в старте тех, кому была необходима его поддержка. Бальде, Торрес, Депай...хоть и не блеснули, но не потеряли чувство причастности к команде. Именно с такими соперниками и надо накатывать резерв, который может понадобиться при любом кадровом форс-мажоре, ведь Дембеле, Рафа и Леванд тоже люди, а люди травмируются, болеют, хандрят,...
Ожидать от него внятной игры после отсутствия практики, тоже самое, что и требовать от космонавта уверенной походки после 3-х месячного пребывания на орбитальной станции.
Вообще Хави надо отдать должное. Тренер выпустил в старте тех, кому была необходима его поддержка. Бальде, Торрес, Депай...хоть и не блеснули, но не потеряли чувство причастности к команде. Именно с такими соперниками и надо накатывать резерв, который может понадобиться при любом кадровом форс-мажоре, ведь Дембеле, Рафа и Леванд тоже люди, а люди травмируются, болеют, хандрят,...
Барселона 4:0 Кадис, матч окончен, с победой!
Дембеле очередной раз показал свой высокий уровень, молодец!
Барселона 4:0 Кадис, матч окончен, с победой!
Дембеле очередной раз показал свой высокий уровень, молодец!
Во втором тайме ,когда вышла основа все встало на место К сожалению из-за реанимации болельщика игру приостановили. Хорошо, что все окончилось благоприятно для этого человека! Здоровья ему!
Хорошо что преодолели" комплекс Кадиса"! Но игроки замены сегодня были не в ударе, что приводит к невеселым размышлениям...
Во втором тайме ,когда вышла основа все встало на место К сожалению из-за реанимации болельщика игру приостановили. Хорошо, что все окончилось благоприятно для этого человека! Здоровья ему!
Хорошо что преодолели" комплекс Кадиса"! Но игроки замены сегодня были не в ударе, что приводит к невеселым размышлениям...
Хави будет доволен, команда выиграла с его любимым счётом)) каталонцы опять разгромили соперника, Лева опять забил, к тому же две голевые передачи отдал, ну разве не молодец?)
Пожелаю Барселоне удачи с Баварией! Она очень пригодится) главное сыграть надёжно в обороне, а впереди игроки что то сообразят.
Хави будет доволен, команда выиграла с его любимым счётом)) каталонцы опять разгромили соперника, Лева опять забил, к тому же две голевые передачи отдал, ну разве не молодец?)
Пожелаю Барселоне удачи с Баварией! Она очень пригодится) главное сыграть надёжно в обороне, а впереди игроки что то сообразят.