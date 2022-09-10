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«Барселона» обыграла «Кадис» и возглавила таблицу Ла Лиги

сегодня, 22:03
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» обыграла «Кадис» в матче 5-го тура Ла Лиги (4:0). По ходу встречи матч прерывали.

Счет открыл Френки Де Йонг на 55-й минуте, удвоил преимущество команды Роберт Левандовски на 65-й. В начале заключительного десятиминутного отрезка матч остановили по причине того, что одному из болельщиков на трибуне стало плохо. Потребовался дефибриллятор. Голкипер хозяев Херемиас Ледесма совершил рывок, чтобы передать аппарат с боковой линии поля на трибуны, некоторые игроки молились на поле, после чего покинули его по рекомендации главного арбитра встречи Карлоса Дель Серро Гранде. У болельщика произошел сердечный приступ. Пожилой болельщик пережил инфаркт, его доставили в больницу. Один из операторов также почувствовал недомогание, но быстро пришел в себя.

После возобновления встречи Ансу Фати забил третий гол команды на 86-й минуте. Окончательный счет установил Усман Дембеле на 90+2-й минуте.

После матча «Барса» лидирует в таблице чемпионата Испании (13 очков), «Кадис» замыкает таблицу (0 очков).

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 23:05
Мюнхену надо напрячься... Иначе Нагельсманн отправится на концерт к Тухелю и Тедеско...
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:54
Ну, на счёт космонавта не плохо пример привел.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 22:50, ред.
Плохая реализация у Торреса ?
Ожидать от него внятной игры после отсутствия практики, тоже самое, что и требовать от космонавта уверенной походки после 3-х месячного пребывания на орбитальной станции.
Вообще Хави надо отдать должное. Тренер выпустил в старте тех, кому была необходима его поддержка. Бальде, Торрес, Депай...хоть и не блеснули, но не потеряли чувство причастности к команде. Именно с такими соперниками и надо накатывать резерв, который может понадобиться при любом кадровом форс-мажоре, ведь Дембеле, Рафа и Леванд тоже люди, а люди травмируются, болеют, хандрят,...
протон
протон
сегодня в 22:40
Ну кто ж скажет что Дембеле хуже Мбаппе? Лапорт был прав Усман системообразующий игрок .
Барселона 4:0 Кадис, матч окончен, с победой!
Дембеле очередной раз показал свой высокий уровень, молодец!
протон
протон
сегодня в 22:38, ред.
С победой! Хотя в первом тайме играли средне, а Ферран Торрес из рук вон плохо...Не могу понять ,почему плохая реализация. Жаль если не будет расти.
Во втором тайме ,когда вышла основа все встало на место К сожалению из-за реанимации болельщика игру приостановили. Хорошо, что все окончилось благоприятно для этого человека! Здоровья ему!
Хорошо что преодолели" комплекс Кадиса"! Но игроки замены сегодня были не в ударе, что приводит к невеселым размышлениям...
3ton
3ton
сегодня в 22:38
Первый тайм был мертвый , во втором команда заиграла , а после замен и веселей стало . Лева конечно топ трансфер для Барсы и глоток воздуха в атаке . 1+2
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:29
Нормальный ход набрали.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 22:25
Барселону с победой!)
Хави будет доволен, команда выиграла с его любимым счётом)) каталонцы опять разгромили соперника, Лева опять забил, к тому же две голевые передачи отдал, ну разве не молодец?)
Пожелаю Барселоне удачи с Баварией! Она очень пригодится) главное сыграть надёжно в обороне, а впереди игроки что то сообразят.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 22:24
Viva Barcelona
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 22:21
Показуха,как будто они такие милосердные,есть для этого врачи,насилка и машина скорой помощи,лицемерие,пусть кормят умирающих от голода африканских детей
drug01
drug01
сегодня в 22:21
Счёт по игре!
Elliada
Elliada
сегодня в 22:13
Для таких случаев есть скорая помощь. Доставили к ним пострадавшего. Пусть они оказывают помощь. И можно было дальше продолжать матч. Зачем нужно было прерывать матч?
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 22:12
Почему сегодня за репосты очков нет?
9bfhdfcq36ab
9bfhdfcq36ab
сегодня в 22:06
надо же игрок возит с собой дефибриллятор...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 22:03
Ждём продолжения
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