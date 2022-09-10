«Барселона» обыграла «Кадис» и возглавила таблицу Ла Лиги

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сегодня, 22:03

«Барселона» обыграла «Кадис» в матче 5-го тура Ла Лиги (4:0). По ходу встречи матч прерывали.

Счет открыл Френки Де Йонг на 55-й минуте, удвоил преимущество команды Роберт Левандовски на 65-й. В начале заключительного десятиминутного отрезка матч остановили по причине того, что одному из болельщиков на трибуне стало плохо. Потребовался дефибриллятор. Голкипер хозяев Херемиас Ледесма совершил рывок, чтобы передать аппарат с боковой линии поля на трибуны, некоторые игроки молились на поле, после чего покинули его по рекомендации главного арбитра встречи Карлоса Дель Серро Гранде. У болельщика произошел сердечный приступ. Пожилой болельщик пережил инфаркт, его доставили в больницу. Один из операторов также почувствовал недомогание, но быстро пришел в себя.

После возобновления встречи Ансу Фати забил третий гол команды на 86-й минуте. Окончательный счет установил Усман Дембеле на 90+2-й минуте.

После матча «Барса» лидирует в таблице чемпионата Испании (13 очков), «Кадис» замыкает таблицу (0 очков).