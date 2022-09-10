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вчера, 23:58

«Атлетико» разгромил «Сельту» в матче 5-го тура Ла Лиги (4:1).

На 9-й минуте игрок команды хозяев Анхель Корреа открыл счет голам в этой встрече. Родриго де Пауль на 50-й удвоил преимущество клуба из Мадрида. Третий гол «матрасников» оказался на счету Янника Карраско, это произошло на 66-й минуте. На 71-й гости ответили мячом Габриэля Вейги. Окончательный счет установил Унаи Нуньес, который отличился автоголом.

После матча «Атлетико» идет на 4-м месте (10 очков), «Сельта» расположилась на 11-й позиции (7 пунктов).