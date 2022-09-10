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«Атлетико» разгромил «Сельту»

вчера, 23:58
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

«Атлетико» разгромил «Сельту» в матче 5-го тура Ла Лиги (4:1).

На 9-й минуте игрок команды хозяев Анхель Корреа открыл счет голам в этой встрече. Родриго де Пауль на 50-й удвоил преимущество клуба из Мадрида. Третий гол «матрасников» оказался на счету Янника Карраско, это произошло на 66-й минуте. На 71-й гости ответили мячом Габриэля Вейги. Окончательный счет установил Унаи Нуньес, который отличился автоголом.

После матча «Атлетико» идет на 4-м месте (10 очков), «Сельта» расположилась на 11-й позиции (7 пунктов).

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 01:07
Очень уж легко получилось у Атлетико
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:56
Сельту ошарашили.
протон
протон
сегодня в 00:18
Катком во 2 тайме прошлись по Сельте. После 3 гола дуракавалянием заниматься начали, впервые отдав гостям хоть что-то сделать и пропустили смешной гол в ближний
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:07
С победой Атлетико Мадрид и болельщиков этой части Мадрида!!! Хорошую игру показали матрасники. Особенно выделился Родриго де Пауль, который записал на свой счёт гол+ голевую передачу. Как-то непривычно было видеть в воротах Атлетико Мадрид не Яна Облака. Почему его не было, даже в списке травмированных нет?! Я что-то пропустил, он покинул что ли Атлетико? Эта уверенная победа даёт Атлетико промежуточное 4-е место. В ответной игре в Виго, я думаю, будет совсем другая игра. Если честно, то не ожидал, что Сельта проиграет с таким крупным счётом. Посмотрим, сумеет ли Атлетико Мадрид навязать борьбу Реал Мадрид и Барселоне, и сумеет ли Сельта исправить ситуацию.
x7m65pymnmhc
x7m65pymnmhc
сегодня в 00:02
Победа предсказаема, но не с таким счетом....
Гость
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