Семшов: «Уровень „Оренбурга“ и „Зенита“ на данный момент слишком разный»

Экс-футболист «Зенита» подвел итоги матча «сине-бело-голубых» против «Оренбурга» в 9-м туре РПЛ (8:0).

Уровень «Оренбурга» и «Зенита» на данный момент слишком разный, это команды из разных лиг. С такими клубами как «Зенит» нужно действовать более строго в обороне, не допускать ошибки и пытаться выбегать в контратаку. Уж больно легко «Оренбург» давал петербуржцам выходить в атаку.

Это будет урок для оренбуржцев. Ничего страшного, все-таки клуб только вышел из Первой лиги, хотя после такого поражения будет морально тяжело. Но нужно делать выводы. «Оренбург» неплохо играет, особенно дома, но тут попали под каток.

В футболе нет такого, что какой-то команде не повезло. Здесь выигрывает сильнейший, и «Оренбург» проиграл этот матч в первые 10 минут. Они немного боязно играли, нервно действовали. С топ-клубами надо играть нагло, где-то жестко, но в пределах правил. Если ты где-то будешь тушеваться, то с такими клубами ничего не получится.