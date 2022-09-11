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Семшов: «Уровень „Оренбурга“ и „Зенита“ на данный момент слишком разный»

сегодня, 21:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)8 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов подвел итоги матча «сине-бело-голубых» против «Оренбурга» в 9-м туре РПЛ (8:0).

Уровень «Оренбурга» и «Зенита» на данный момент слишком разный, это команды из разных лиг. С такими клубами как «Зенит» нужно действовать более строго в обороне, не допускать ошибки и пытаться выбегать в контратаку. Уж больно легко «Оренбург» давал петербуржцам выходить в атаку.

Это будет урок для оренбуржцев. Ничего страшного, все-таки клуб только вышел из Первой лиги, хотя после такого поражения будет морально тяжело. Но нужно делать выводы. «Оренбург» неплохо играет, особенно дома, но тут попали под каток.

В футболе нет такого, что какой-то команде не повезло. Здесь выигрывает сильнейший, и «Оренбург» проиграл этот матч в первые 10 минут. Они немного боязно играли, нервно действовали. С топ-клубами надо играть нагло, где-то жестко, но в пределах правил. Если ты где-то будешь тушеваться, то с такими клубами ничего не получится.

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Все комментарии
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сегодня в 22:59
Мы знаем
Бубнин
Бубнин
сегодня в 21:33
Да не только с топ-клубами, но и с "Зенитом" надо играть нагло.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:28
Система одна,а уровень-разный.Это,кстати,общее место всего нашего чемпионата-демонстративное неравенство возможностей.
протон
протон
сегодня в 21:25
«Зенит» упивался преимуществом. «Оренбург» выглядел жалко. Команда рассыпалась и полностью провалилась.
Гость
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