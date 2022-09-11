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Игонин: «„Оренбург“ никак не сопротивлялся „Зениту“»

сегодня, 21:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)8 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением об игре клуба из Санкт-Петербурга против «Оренбурга» в матче 9-го тура РПЛ (8:0).

По качеству игроков и показанному футболу можно сказать, что «Оренбург» действительно слабый. Бывает так, что соперники ниже классом выбирают правильную тактику: при этом у них достаточно дисциплины и есть возможности отобрать очки у лидера. Сегодня ничего такого со стороны «Оренбурга» не было — они никак не сопротивлялись «Зениту». Команда Семака же вышла с настроем — с первых минут играла высоким прессингом.

Возможно ли то, что главного тренера «Оренбурга» Личку отправят в отставку? Отправить то могут, а что дальше? Эмоциональных решений делать не надо.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:23
Предписанная капитуляция,что-ли? Что-то уж совсем никакие.
Гость
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