Игонин: «„Оренбург“ никак не сопротивлялся „Зениту“»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением об игре клуба из Санкт-Петербурга против «Оренбурга» в матче 9-го тура РПЛ (8:0).

По качеству игроков и показанному футболу можно сказать, что «Оренбург» действительно слабый. Бывает так, что соперники ниже классом выбирают правильную тактику: при этом у них достаточно дисциплины и есть возможности отобрать очки у лидера. Сегодня ничего такого со стороны «Оренбурга» не было — они никак не сопротивлялись «Зениту». Команда Семака же вышла с настроем — с первых минут играла высоким прессингом.

Возможно ли то, что главного тренера «Оренбурга» Личку отправят в отставку? Отправить то могут, а что дальше? Эмоциональных решений делать не надо.