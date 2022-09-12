Савичев: «Плохо двигались, отдали инициативу»

Главный тренер «Торпедо» рассказал о поражении от «Урала».

Есть разочарование. В таких матчах с ближайшими конкурентами нужно брать очки. Плохая игра. Можно сказать, что ключевым моментом стал незабитый пенальти. Но это все отговорки.

Совсем непонятно, почему после пенальти мы встали, будто мы забили этот мяч и начали играть на удержание. Плохо двигались, отдали инициативу. Я поздравляю «Урал» с заслуженной победой.

Нужно было взять мяч под контроль. Где-то получалось, где-то – нет. Но в переходных фазах, из обороны в атаку и наоборот, «Урал» был лучше.