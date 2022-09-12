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Савичев: «Плохо двигались, отдали инициативу»

сегодня, 10:42
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев рассказал о поражении от «Урала».

Есть разочарование. В таких матчах с ближайшими конкурентами нужно брать очки. Плохая игра. Можно сказать, что ключевым моментом стал незабитый пенальти. Но это все отговорки.

Совсем непонятно, почему после пенальти мы встали, будто мы забили этот мяч и начали играть на удержание. Плохо двигались, отдали инициативу. Я поздравляю «Урал» с заслуженной победой.

Нужно было взять мяч под контроль. Где-то получалось, где-то – нет. Но в переходных фазах, из обороны в атаку и наоборот, «Урал» был лучше.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:04
Мы слили даже инициативу,
терзает душу мне большая боль,
но я нашёл немного позитиву:
Мы всё же не про76и 8-0...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 10:58
Конечно, незабитый пенальти повлиял на настроение Торпедо, но я думаю, что если бы Урал пропустил, то давление на ворота Торпедо возросло бы намного больше.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:45
Равная игра была, но у Урала есть джокер в виде Бикфалви....
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