Агент Мевли: «Миха полетел в Ростов, чтобы привыкать к партнёрам»

Андрей Степанов, агент новичка «Спартака» , порассуждал о ближайших планах своего клиента.

Миха полетел с командой в Ростов именно для того, чтобы быть в тонусе, привыкать к команде и партнерам. Буквально с утра с ним общались, команда находится в дороге. Он готов играть уже в ближайших матчах, просто сейчас все зависит от того, когда будет получено разрешение на работу. Изначально, когда Миха подписывал контракт, мы понимали, что на игру с «Ростовом» он не успеет получить разрешение. Все идет в штатном режиме. Мы не уточняли у клуба, но мне кажется, там заинтересованы, чтобы игрок получил разрешение на работу как можно быстрее. Думаю, проблем быть не должно и в кубковом матче Миха уже сможет принять участие.