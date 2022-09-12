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Агент Мевли: «Миха полетел в Ростов, чтобы привыкать к партнёрам»

сегодня, 14:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел15.09.2022 в 17:30 Не начался

Андрей Степанов, агент новичка «Спартака» Михи Мевли, порассуждал о ближайших планах своего клиента.

Миха полетел с командой в Ростов именно для того, чтобы быть в тонусе, привыкать к команде и партнерам. Буквально с утра с ним общались, команда находится в дороге. Он готов играть уже в ближайших матчах, просто сейчас все зависит от того, когда будет получено разрешение на работу. Изначально, когда Миха подписывал контракт, мы понимали, что на игру с «Ростовом» он не успеет получить разрешение. Все идет в штатном режиме. Мы не уточняли у клуба, но мне кажется, там заинтересованы, чтобы игрок получил разрешение на работу как можно быстрее. Думаю, проблем быть не должно и в кубковом матче Миха уже сможет принять участие.

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Пока он просто отдыхает за счет Спартака.
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