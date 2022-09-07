Карпин отказался от Смолова, зато позвал Тюкавина. В расширенном списке сборной много молодых

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сегодня, 18:34

Рассказываем, кто оказался в национальной команде.

Пора привыкать, что на данный момент сборной России приходится обходиться без серьезных турниров и задач. Сейчас наш максимум – товарищеские матчи с Киргизией и Ираном для поддержания формы. Национальная команда определилась с расширенным составом – это повод проанализировать, кто в него попал.

Вратари:

Михаил Кержаков, Иван Ломаев, Матвей Сафонов, Антон Шунин

Сафонов давно является лидером «Краснодара». Даже когда южане часто пропускали на старте чемпионата, без Матвея число голов увеличилось бы в разы. В этот список мог попасть Одоевский – осложняет ситуацию удаление против «Ахмата» и последующая травма. Вместо него наставник решил отдать предпочтение Михаилу Кержакову – 35-летний голкипер быстро заменил травмированного Даниила в «Зените» без просадки в статистике. В сборной он подойдет на роль сменщика.

Шунину место в воротах российской сборной доверял еще Станислав Черчесов. В новом сезоне при Йокановиче Антон по-прежнему основной вариант на последнем рубеже бело-голубых. Правда, подвинуть Матвея из основного состава будет крайне сложно.

В случае с Ломаевым понятно одно – молодого игрока пригласили влиться в атмосферу национальной команды и поработать с Кафановым. До тройки основных вряд ли дотягивает.

Есть еще два кандидата, которые по тем или иным причинам не попали в расширенный список – Александр Селихов и Даниил Худяков. Вратарю «Спартака» опять не везет – в прошлый раз он получил травму на сборах, теперь приболел и пропустил две игры красно-белых в конце августа. Относительно Худякова вызову помешали скорее результаты «Локомотива» — сам голкипер еще молод, хотя в перспективе может тоже оказаться в сборной.

Защитники:

Сергей Бородин, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Юрий Журавлев, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Станислав Магкеев, Артем Макарчук, Максим Осипенко, Александр Сильянов

Главный вопрос – где Дмитрий Скопинцев. Он крайне надежен в защите «Динамо». В случаях, когда национальной команде потребовалось бы строже сыграть в обороне, Дмитрий стал бы основной функцией. Не зря соперники бело-голубых в первую очередь идут вскрывать фланг Сергея Паршивлюка, а не Скопинцева.

Осипенко – логичный выбор, это главный игрок в обороне «Ростова». Он лучший по количеству отборов и перехватов за матч и действует увереннее Джикии. Последний, вероятно, получил вызов потому, что является лидером раздевалки – Карпин ценит таких игроков.

Чувствуется перекос в сторону центральных защитников – помимо Джикии у Карпина будет выбор из Дивеева, Магкеева, Бородина и Журавлева. Между тем на флангах – помимо Караваева и Кругового есть Артем Макарчук и Александр Сильянов. Можно предположить, что тренер сборной продолжит ставить на край обороны Даниила Хлусевича, как это происходит в «Спартаке». Он может выйти и слева, и справа. Аналогичная ситуация с Алексеем Суторминым (Семак часто задействует его как правого защитника). И все-таки Круговой с Караваевым – явно основные.

Вторая тенденция – поиск новых людей для национальной команды. Среди игроков защиты новобранцев сразу трое – Журавлев, Бородин и Магкеев. Перед Карпиным не стоит турнирных задач, поэтому с составом можно поэкспериментировать, посмотреть на футболистов из молодежной сборной, начать подтягивать кого-то нового. В таком случае можно было также привлечь Юрия Горшкова из «Крыльев».

Полузащитники:

Алексей Сутормин, Даниил Хлусевич, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Вячеслав Грулев, Роман Ежов, Арсен Захарян, Роман Зобнин, Артем Карпукас, Александр Коваленко, Никита Кривцов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Даниил Уткин, Даниил Фомин

Еще несколько игроков-дебютантов попали в сборную России. Коваленко, Грулев, Ежов, Карпукас и Кривцов закрепились в основе своих клубов, кто-то уже выходит на ведущие роли. Вызов в сборную (хотя бы для ознакомления) – логичный шаг. Сутормин и Хлусевич – универсалы, которых Карпин может опустить на фланги защиты (оба на этих позициях смотрятся органично).

Баринов и Глебов – отличные кандидаты на позицию опорника. Данил не стесняется брать на себя игру, ударить по воротам, но главные его качества раскрываются при продвижении мяча, работе в отборе. При Карпине он вполне может стать основным, а Дмитрий добавит объема работы национальной команде. Если потребуется перейти на 4-3-3, на флангах могут сыграть Грулев и Мостовой.

Форварды:

Николай Комличенко, Александр Соболев, Константин Тюкавин, Федор Чалов, Максим Глушенков

У Валерия в распоряжении достаточно богатый выбор нападающих. Положение Тюкавина и Глушенкова изначально смотрится менее выигрышным. Константину сложно конкурировать с Федором Смоловым за место в старте – свою роль, возможно, играет подход бело-голубых к взращиванию молодежи. При более опытном напарнике Тюкавин раскроется со временем, но сейчас его вызов в сборную – скорее аванс. Глушенков в «Крыльях» советов пользуется доверием тренера, но имеет проблемы с реализацией при качественном выборе позиции и чтении игры. Хотя четырёх голов в восьми матчах этого хватило.

Основным будет трио Комличенко-Чалов-Соболев. Александр в «Спартаке» раскрылся с новой стороны (это связано с изменениями в роли Промеса) – все так же хорошо цепляется за мячи, но в то же время берет на себя функцию диспетчера, периодически смещается на фланги. Соболев может решить исход момента на классе, как это было с «Зенитом» — остается узнать, станет ли это тенденцией. Комличенко и Уткин должны всегда вызываться в связке, Николай грамотно реагирует на подачи Даниила, это будет значительный бонус на стандартах. В случае с Чаловым – он находит себя после спада. Вернувшись после аренды, он попал к Владимиру Федотову и увеличил объем выполняемой работы. При том, что именно он в ЦСКА – центрфорвард, Федор дает бить по воротам и Карраскалю, и Медине (Хорхе чаще берет игру на себя).

Состав, вероятно, далек от оптимального – нет тех же Смолова, Головина, Миранчуков. Но для просмотра молодежи такой список подходит – именно такие задачи стоит решать в первую очередь, когда на повестке остаются лишь контрольные встречи.