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Опубликован расширенный состав сборной России на сбор в сентябре

вчера, 11:46

Тренерский штаб национальной команды России во главе со Валерием Карпиным назвал расширенный состав сборной перед осенним учебно-тренировочным сбором. В списке 35 игроков:

Вратари

Антон Шунин («Динамо», Москва), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара).

Защитники

Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва), Сергей Бородин («Краснодар»), Юрий Журавлев («Ахмат», Грозный), Артём Макарчук («Сочи»).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (оба – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв, Арсен Захарян (все – «Динамо», Москва), Роман Зобнин («Спартак», Москва).

Нападающие

Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

Ранее стало известно, с какими сборными сыграет Россия в товарищеских матчах.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 22:33
Насчет патриотизма вообще не понял, он где-то опозорил ДМ или что? И кстати при чем это тут?
А про слепых поклонников - это ты на кого намекаешь?
gentlewolf
gentlewolf ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 22:29, ред.
Ты реально сейчас утверждаешь что Рома Евгеньев дно потому что мандражировал из за Шунина?
Ха
Видимо сейчас в Крыльях зафеерил, там же Шунина нет.

Все хотят чтоб Шунин был как минимум Нойером
А он не Нойер.
Но и Нойеров на Руси нет, последний Акинфеев постарел.
Tostao
Tostao ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 18:56
Гон на Шунина идёт уже давно и именно за игру в клубе. Особенно впечатляет его игра на выходах, вернее сказать, что он боится играть эти моменты. И это удивительно с такими физ данными. По поводу защиты - защита в Динамо начинает мандражировать после Шунина, он первоисточник, а потом идёт цепная реакция. Лещуку надо давно было уходить, чем сидеть на скамейке и терять форму. "Кровинушка" (Шунин) считается патриотом клуба, так думает он сам и некоторые его слепые поклонники. На самом деле он на... никому не нужен из других клубов.
Tostao
Tostao
вчера в 18:46
Шунин у и Кержакову не место в сборной, тем более, если тренер хочет готовить команду на будущее. Зачем в будущей сборной эта "дрожащая барселонка" и тем более в возрасте? Имеется ввиду Шунин.
gentlewolf
gentlewolf ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:27, ред.
Про защиту еще имеет смысл говорить.

Этот показатель не по пенальти, когда все в одинаковых условиях, в статике, размеренно лупят по воротам с одной и той же точки.

Еще раз скажу, когда ты легко ушел от условного Евгеньева и как на тренировке бьешь по углам еще и выбирая куда удобнее, или при висящем на тебе Джикии пытаешься хоть как-то ткнуть мяч в сторону ворот.
adekvat
adekvat
вчера в 16:55
4 человека спартак, 4 человека крылья советов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:24
А где кующие славу нашего футбола за рубежом Дзюба..Кокорин...Головин..??
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 15:46, ред.
И про болеьщиков, динамовских.
Шунин не оправдал надежды болельщиков на необязательные сейвы.
Не хотели пропускать.
Начали просить Лещука взамен. неплохой, достаточно надежный пратарь на мой вхгляд и подзасидевшийся за спиной Антона - факт.
Вышел Лещук... и стал точно так же пропускать.
Потому что xG от динамовской обороны с калекой Евгеньевым, волей форсмажора оказавшимся незаменимым, были почти все 100 процентными.
Сейчас кстати народ поумолк.

И вообще dесь гон на Шунина пошел после известного матча в сборной. В которой надо было (если конечно разбираешьсяв футболе) гнать на защиту, проспавшую вход нападающего соперника в убойную зону. И двух неумех прыгающих на верховой мяч закрыв обзор киперу но так и не сыграв в него.
Прям отголоски до сих пор.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:42
А Бакаев то с какого конца в Сборной. Он же и в зените не играет...???
gentlewolf
gentlewolf ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:40, ред.
так и сравнгивай тогда их с конкурентами их амплуа, а то некоррректно выходит.
не аргументирует вообще ничего на фоне сравнения их с вратарем.

да и показатель твой не конкретный а все равно довольно еще обобщенный. Удар по воротам при противодействии например Джикии или при противодействии Евгеньева, разные вещи. Очень разные.

Шунин по сплаву мастерство-опыт вполне себе запасной вратарь сборной. 2 или 3, он таким и рассматривается.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 15:33
Так это не вратари, это основной защитник "Зенита" и основной защитник "Сочи" прошлого сезона, просто я говорю, насколько нелепый список.

А про защиту смысла говорить не имеет, потому что xG считается уже по конкретным отыгранным моментам, то есть что у Шунина худший xG в прошлом сезоне был значит, что он меньше всех отбил мячей именно уже из конкретных опасных моментов.
gentlewolf
gentlewolf ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:26
Если повнимательнее рассмотреть кто был в обороне перед Шуниным, а так же стиль команды при таких оборонцах, то станет ясно отчего такие показатели. Заодно сравнить их с Лещуковскими.
Статистики не должна быть голой.
А перечисленных тобой вратарей я вообще не знаю.;)
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:24
Куда им спасаться,они и так все ,у нас в России!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:23
Обидно,что влатаря Бабурина из Торпедо нету,в заявке!!!
Аспект
Аспект ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 14:39
У него травма руки, вероятно. ))) А так мог бы друга Азмуна нахлобучить...
dok66
dok66
вчера в 14:02
Карпин проверяет ближайший резерв , и это хорошо .
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:55
В сборную без перспектив,задач и целей можно и меня включить.Вдруг подумал:А вычеркнув ГАЗПРОМ из реклам,перестали ФИФА и УЕФА принимать деньги от бывшего "титульного спонсора"??? Предполагаю,что нет,ибо такова природа "западной дэмократии"-чуть что,вопрошают : "А нас -то за шо???".
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 12:38
Толку-то, не считая на чемпионат? Пуделя возвысить?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:28
Есть вещи, которые я не могу понять.

Например, Шунин по ожиданию xG был ХУДШИМ вратарём РПЛ в прошлом году, и это отмечали все аналитики, да и болельщики "Динамо", но только не чиновники, которые как-то включили Антона в 33 лучших сезона (где место не нашлось Дугласу Сантосу и Родригао, ахаха).

И ничего не меняется, его и в сборную вызывают ещё.
memphis
memphis
вчера в 12:08
Зиньковский и Сергеев всё...
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 12:07
а где Дзюбинатор??
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:03
Наверное, это и впрямь лучшие. Теперь надо настраиваться на игру. А парням из списка нужно доказывать, что они Игроки сборной! (единственное Чистяков жёстко выпал из основы и уже больше месяца не играет и непонятно почему... в прошлом сезоне был лучшим, никаких ошибок не допускал...). Почему Кучаева и Мухина нет в расширенном списке, хорошо играли. Молодых много это радует! Но походу пассажиры в нашей сборной будут всегда !

Ну а так что, в 20-30 х г.г. 20 в. в условиях международной блокады Советского Союза пределом международных игр для сборной СССР были турки или международная рабочая Олимпиада, так что Киргизия и Иран это точно не худший вариант, да и почему бы нет?

А если посмотреть на многие фамилии, то для них Киргизия и Иран вполне сложные соперники и это не шутка. Для них шанс проявить себя здесь , в других ситуациях в лучшем случае в запасе бы сидели. Так что играть товарищеские надо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:50
Еу всё, спасайся Киргизия !)
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