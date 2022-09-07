Опубликован расширенный состав сборной России на сбор в сентябре

Тренерский штаб национальной команды России во главе со Валерием Карпиным назвал расширенный состав сборной перед осенним учебно-тренировочным сбором. В списке 35 игроков:
Вратари
Антон Шунин («Динамо», Москва), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара).
Защитники
Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва), Сергей Бородин («Краснодар»), Юрий Журавлев («Ахмат», Грозный), Артём Макарчук («Сочи»).
Полузащитники
Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (оба – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв, Арсен Захарян (все – «Динамо», Москва), Роман Зобнин («Спартак», Москва).
Нападающие
Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).
Ранее стало известно, с какими сборными сыграет Россия в товарищеских матчах.
Ну а так что, в 20-30 х г.г. 20 в. в условиях международной блокады Советского Союза пределом международных игр для сборной СССР были турки или международная рабочая Олимпиада, так что Киргизия и Иран это точно не худший вариант, да и почему бы нет?
А если посмотреть на многие фамилии, то для них Киргизия и Иран вполне сложные соперники и это не шутка. Для них шанс проявить себя здесь , в других ситуациях в лучшем случае в запасе бы сидели. Так что играть товарищеские надо.
Ну а так что, в 20-30 х г.г. 20 в. в условиях международной блокады Советского Союза пределом международных игр для сборной СССР были турки или международная рабочая Олимпиада, так что Киргизия и Иран это точно не худший вариант, да и почему бы нет?
А если посмотреть на многие фамилии, то для них Киргизия и Иран вполне сложные соперники и это не шутка. Для них шанс проявить себя здесь , в других ситуациях в лучшем случае в запасе бы сидели. Так что играть товарищеские надо.
А про защиту смысла говорить не имеет, потому что xG считается уже по конкретным отыгранным моментам, то есть что у Шунина худший xG в прошлом сезоне был значит, что он меньше всех отбил мячей именно уже из конкретных опасных моментов.
А про защиту смысла говорить не имеет, потому что xG считается уже по конкретным отыгранным моментам, то есть что у Шунина худший xG в прошлом сезоне был значит, что он меньше всех отбил мячей именно уже из конкретных опасных моментов.