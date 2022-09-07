Опубликован расширенный состав сборной России на сбор в сентябре

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вчера, 11:46

Тренерский штаб национальной команды России во главе со Валерием Карпиным назвал расширенный состав сборной перед осенним учебно-тренировочным сбором. В списке 35 игроков:

Вратари

Антон Шунин («Динамо», Москва), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара).

Защитники

Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак», Москва), Игорь Дивеев ( ЦСКА , Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва), Сергей Бородин («Краснодар»), Юрий Журавлев («Ахмат», Грозный), Артём Макарчук («Сочи»).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (оба – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв, Арсен Захарян (все – «Динамо», Москва), Роман Зобнин («Спартак», Москва).

Нападающие

Фёдор Чалов ( ЦСКА , Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

Ранее стало известно, с какими сборными сыграет Россия в товарищеских матчах.