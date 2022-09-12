Калачев: «Когда выигрываешь у „Спартака“, всегда приятно»

Экс-игрок «Ростова» отреагировал на победу команды над «Спартаком».

Получился хороший матч с красно-белыми. Когда выигрываешь у «Спартака», всегда приятно. «Ростов» играл неплохо, счет по игре. Уже достаточно матчей посмотрел и только положительные эмоции от игры ростовчан.

Может ли «Ростов» составить конкуренцию «Зениту»? Точно нет. «Зенит» слишком отличается от всех команд. Остальным клубам «Ростов» может навязать борьбу. Последние игры показывают, что нет большой разницы между командами первой восьмерки. Почему бы не побороться за тройку.