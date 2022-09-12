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Калачев: «Когда выигрываешь у „Спартака“, всегда приятно»

сегодня, 13:55
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Ростова» Тимофей Калачев отреагировал на победу команды над «Спартаком».

Получился хороший матч с красно-белыми. Когда выигрываешь у «Спартака», всегда приятно. «Ростов» играл неплохо, счет по игре. Уже достаточно матчей посмотрел и только положительные эмоции от игры ростовчан.

Может ли «Ростов» составить конкуренцию «Зениту»? Точно нет. «Зенит» слишком отличается от всех команд. Остальным клубам «Ростов» может навязать борьбу. Последние игры показывают, что нет большой разницы между командами первой восьмерки. Почему бы не побороться за тройку.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:35
С Тимофеем в составе Ростов занял 2 место в чемпионате России и успешно выступил в лиге европы и лиге чемпионов
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:24
ПОра уже привыкнуть :Выиграли и выиграли.Ведь в очередной раз.
2jzptksg3ta5
2jzptksg3ta5
сегодня в 13:58
Так оно и есть
Гость
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