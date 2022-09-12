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Гурцкая: «Бразильцы „Зениту“ нужны для того, чтобы один человек кайфовал»

сегодня, 13:31

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о переподписании «Зенитом» контрактов с бразильскими игроками.

Я не согласен, что переподписанием бразильцев «Зенит» перегрел рынок. Рынок большой, но никто не может приблизиться к ним по качеству покупок. Я настаиваю на том, что «Зенит» хочет выигрывать так, чтобы один человек на трибуне получил удовольствие от победы и кайфовал. Они, конечно, могут побеждать проще, но они хотят выигрывать и кайфовать, поэтому они покупают качественных иностранцев. Это не для того, чтобы стать чемпионом России ― они и без них станут. Малком, Клаудиньо и Вендел нужны для красоты. Это как в Большом театре, когда на балет ты приглашаешь приму, чтобы вип зрители были довольны. «Зенит» не мог потерять шоу в лице бразильцев, поэтому пришлось платить.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 14:46
Ферическая трата бабла в тяжёлое время для страны ради 8:0 с дочерним клубом
David Young
David Young ответ vaiolf (раскрыть)
сегодня в 14:40
Имя у него полностью мужское.

Он мужчина.
David Young
David Young
сегодня в 14:37
Это Ваше личное субъективное мнение, Тимур.
David Young
David Young ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 14:36
)
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 14:32
Пусть смотрят Реалыбарсыманчестеры - и кайфу настоящего больше и денег тратить не надо.
Скажите ему.
vaiolf
vaiolf
сегодня в 14:28
имя вроде мужское ....
фамилия - женская ...
ты вообще-что ?!?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:26
Гурцкая: «Бразильцы „Зениту“ нужны для того, чтобы один человек кайфовал».

Всё правильно сказано.
Чем бы дитя не тешилось , лишь бы не плакало .

Всё равно его не брошу , потому что он хороший !) ☝️😉
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:04, ред.
Не... Можно и от Зенита конечно кайфовать... Как говорил Жванецкий (земля пухом): "Если других ботинок не видел, наши- лучшие".
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 13:51
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:41
А зачем гурцкие нам? Отпустите по домам,
пусть они идут на стройки,или убирать помойки.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:39, ред.
Я тоже смотрю на их игру и кайфую. Так что таких людей как минимум двое.
Гость
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