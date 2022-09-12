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Иванов: «Кокорин закопал карьеру переходом в „Спартак“»

сегодня, 14:42

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов считает, что Александр Кокорин ошибся, перейдя в «Спартак».

Кокорин закопал карьеру переходом в «Спартак». Это мое мнение. Саша – футболист, на котором должна строиться игра. «Спартак» – совершенно не та команда. Сумасшедшее давление со всех сторон: медийное, фанатское и так далее. От «Спартака» всегда требуют чемпионства, в каком бы состоянии ни была команда.

В «Сочи» Кокорин почему заиграл? На нем строилась вся команда. В каждой линии есть сильные футболисты, поэтому играют через них. Ему нужно было переходить обратно в «Динамо», как сделал Федор Смолов. Тогда у Саши все было бы хорошо.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:02
Аргументы по теме "Кокорин в "Спартаке" достаточно неуклюжие.Успех,или неуспех определяется эмпирическим путём. Все остальные предположения непроверяемы.А его карьеру сгубил гнилой пацанский характер и окружение.В тюрягу-то он не из "Спартака" попал,а из самого что ни на есть рая на земле! Когда пошёл с друганами "праздновать" поражение "Зенита" от "Краснодара",так кажется...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:49
Кокорин и не собирался играть за Спартак , это было для него, что то вроде перевалочной базы!
Аспект
Аспект
сегодня в 15:36
Зато за колючкой как играл! )))
Loko57
Loko57
сегодня в 14:59
Фиорентина тоже не та команда... Будем надеяться что сейчас та что нужно)))
Futurista
Futurista
сегодня в 14:55
Полузащитник Рубина 36 лет - ума нет...закопал где то...
Гость
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