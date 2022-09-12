Иванов: «Кокорин закопал карьеру переходом в „Спартак“»

Полузащитник «Рубина» считает, что ошибся, перейдя в «Спартак».

Кокорин закопал карьеру переходом в «Спартак». Это мое мнение. Саша – футболист, на котором должна строиться игра. «Спартак» – совершенно не та команда. Сумасшедшее давление со всех сторон: медийное, фанатское и так далее. От «Спартака» всегда требуют чемпионства, в каком бы состоянии ни была команда.

В «Сочи» Кокорин почему заиграл? На нем строилась вся команда. В каждой линии есть сильные футболисты, поэтому играют через них. Ему нужно было переходить обратно в «Динамо», как сделал Федор Смолов. Тогда у Саши все было бы хорошо.