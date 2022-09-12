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Гурцкая: «„Химки“ – это „Кривое зеркало“, а Терюшков – Петросян»

сегодня, 13:41

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о происходящем в «Химках».

«Химки» существуют для экспериментов над футболом. Либо они хотят создать комедийное реалити-шоу, которое будет развлекать народ и отвлекать его от проблем. Поэтому именно в «Химках» появился Роман Терюшков, а не в Самаре, Ростове или Оренбурге.

«Химки» уже года два существуют в чехарде, которая не останавливается, поэтому спикер в лице Терюшкова мог появиться только там – другая команда бы его не подпустила. «Химки» – «Кривое зеркало», а Терюшков – Петросян.

Гогниев предал принципы, выпуская на поле Илью Садыгова? Он сильно хочет работать. Но я помню, как в «Ростове» Борис Ротенберг играл почти в каждом матче по 60 минут. Уровень Бердыева позволял выстроить тактические построения так, чтобы это не мешало команде. Вопрос – сможет ли Гогниев сделать так, чтобы и меценат команды был доволен, и команда не страдала. Нужно побольше времени, ведь у Гогниева сложный футбол.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:03
В чем то Гурцкая права.
m6gkjdujz3d6
m6gkjdujz3d6
сегодня в 13:48
интересная информация, посмотрим на продолжение...
Гость
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