Мостовой – об Абаскале: «„Спартак“ не может приглашать людей с остановки»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал московский клуб за назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера.
Абаскаль сам не может понять, куда он попал, и у меня сомнения, что поймет. Такая команда с такой богатой историей, как «Спартак», просто не имеет права приглашать парня по объявлению.
Абаскаля не знают ни в Европе, ни у нас, ни даже в Испании, откуда он родом – я спрашивал у знакомых. Он никогда не играл в футбол, ему всего 33 года – это ужас просто. Но агенты сработали хорошо, молодцы. Если еще две-три игры «Спартак» проиграет, то, возможно, решат в команде Абаскаля убрать. Еще раз: команда уровня «Спартак» не может приглашать человека, который стоял на остановке.
Мне интересно послушать тех, кто кричал, что Абаскаль что-то построил, что-то изменил. Сделали из него строителя какого-то. А в футболе все уже давно построено. Случайно выиграл у кого-то и все. Посмотрю, как все будут переобуваться сейчас.
Карпин уже 6 раз обыграл с Ростовом Спартак с их иностранными авантюристами.....
Но его не пригласят...потому как лучше сжигать деньги не добиваясь результата чем платить их Карпину дающему результат...
Карпин уже 6 раз обыграл с Ростовом Спартак с их иностранными авантюристами.....
Но его не пригласят...потому как лучше сжигать деньги не добиваясь результата чем платить их Карпину дающему результат...
Можно поставить вопрос по другому. Какой уважающий себя европейский тренер согласится руководить командой и приехать с этой целью в "тьму таракань", зная, что её владелец меняет ( - ял ) наставников как перчатки, не обращая внимания на их прежние заслуги.
Вот и приехал тот кто приехал, и кого г-н Федун нашёл на безрыбье. И почему Абаскаль должен отказываться ? Вот и не отказался. Деньги всем нужны, да и засветиться можно в Европе в случае успеха.
Можно поставить вопрос по другому. Какой уважающий себя европейский тренер согласится руководить командой и приехать с этой целью в "тьму таракань", зная, что её владелец меняет ( - ял ) наставников как перчатки, не обращая внимания на их прежние заслуги.
Вот и приехал тот кто приехал, и кого г-н Федун нашёл на безрыбье. И почему Абаскаль должен отказываться ? Вот и не отказался. Деньги всем нужны, да и засветиться можно в Европе в случае успеха.
я жевал свою морковку,он из фляжки водку дул.
Крикнул я :"Здорово,Лёня"! Он ответил кратко :"Хай"!
Вижу,ты готовый тренер-завтра в офис приезжай!"
Так свела судьба шальная двух безмозглых дураков...
Что мне делать-я не знаю,но тренировать готов.
я жевал свою морковку,он из фляжки водку дул.
Крикнул я :"Здорово,Лёня"! Он ответил кратко :"Хай"!
Вижу,ты готовый тренер-завтра в офис приезжай!"
Так свела судьба шальная двух безмозглых дураков...
Что мне делать-я не знаю,но тренировать готов.
Мостовой, как и Карпин , который также обсуждал Эмери вместе с Дзюбой назвали испанца тренеришкой, но со временем мы все увидели кто тренер, а кто так и остался тренеришкой в России. Также сейчас и на Абаскаля смотрят. С какой то завистью, злобой, ненавистью. В свое время Абаскаль, как раз с Эмери пресекался в Севильи.....
Мостовой, как и Карпин , который также обсуждал Эмери вместе с Дзюбой назвали испанца тренеришкой, но со временем мы все увидели кто тренер, а кто так и остался тренеришкой в России. Также сейчас и на Абаскаля смотрят. С какой то завистью, злобой, ненавистью. В свое время Абаскаль, как раз с Эмери пресекался в Севильи.....
Когда Спартак выиграл несколько матчей подряд и закрепился в тройке Мостовой сидел в кустах. А сейчас когда у Спартака начались проблемы, он вылез и включил свою заезженную пластинку
То что сейчас у Спартака половина основы травмированы он молчит. Ему главное посильнее тренера обгадить
Когда Спартак выиграл несколько матчей подряд и закрепился в тройке Мостовой сидел в кустах. А сейчас когда у Спартака начались проблемы, он вылез и включил свою заезженную пластинку
То что сейчас у Спартака половина основы травмированы он молчит. Ему главное посильнее тренера обгадить
Поставьте уж Мостового главным тренером, пусть поработает, потом с позором выгоните и всё, он зато потом будет молчать! Всё-равно золото стопудов не взять!! Лживость и зависть, больше у Мостового ничего нет. Игрок был классный, а как человек г.....
Поставьте уж Мостового главным тренером, пусть поработает, потом с позором выгоните и всё, он зато потом будет молчать! Всё-равно золото стопудов не взять!! Лживость и зависть, больше у Мостового ничего нет. Игрок был классный, а как человек г.....