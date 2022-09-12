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Мостовой – об Абаскале: «„Спартак“ не может приглашать людей с остановки»

сегодня, 15:01

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал московский клуб за назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера.

Абаскаль сам не может понять, куда он попал, и у меня сомнения, что поймет. Такая команда с такой богатой историей, как «Спартак», просто не имеет права приглашать парня по объявлению.

Абаскаля не знают ни в Европе, ни у нас, ни даже в Испании, откуда он родом – я спрашивал у знакомых. Он никогда не играл в футбол, ему всего 33 года – это ужас просто. Но агенты сработали хорошо, молодцы. Если еще две-три игры «Спартак» проиграет, то, возможно, решат в команде Абаскаля убрать. Еще раз: команда уровня «Спартак» не может приглашать человека, который стоял на остановке.

Мне интересно послушать тех, кто кричал, что Абаскаль что-то построил, что-то изменил. Сделали из него строителя какого-то. А в футболе все уже давно построено. Случайно выиграл у кого-то и все. Посмотрю, как все будут переобуваться сейчас.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 16:39
Эк у него «Пукан» рвёт… Ежли кто рядом-Тикай, Братва… Давно в «Главные» метит, Засранец…
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:34
Если кому то удаётся руководству Педро Рош предложить...за миллионистые миллионы...то почему бы и не подсунуть ему и молодого неизвестного тренера??

Карпин уже 6 раз обыграл с Ростовом Спартак с их иностранными авантюристами.....
Но его не пригласят...потому как лучше сжигать деньги не добиваясь результата чем платить их Карпину дающему результат...
kukuruzonax
kukuruzonax
сегодня в 16:30
Дайте уже Мостовому порулить, хотя нет не давайте, и так весело)
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 16:22
Мостовой прав в том,что Абаскаль ноунейм.Так ведь и есть на самом деле.Больших клубов за спиной у него нет. Нигде долго не задерживался.Успехов не было. Но у Спартака проблема скорее не с тренером, который вовсе не плох,а с составом.Состав не очень сильный,а тут еще и травмы одна за одной.Нужны были усиления в защите(не Мевля и не Чернов с Классеном),в опорной зоне(не Пруцев).А Лукойл денег пожалел.Ну где то в районе 8-10 места и будем болтаться.
adrianes
adrianes
сегодня в 16:21
Сам Мостовой из академии.ИП создал и назвал академия для детей. Так что он академик. Думает о секундах свысока,о людях- словно типичный академик.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:09
Интересный человек - Александр Мостовой. Кого он хотел увидеть в качестве тренера команды, отлучённой в числе других от международного футбола, и которая не котируется даже в России ? Вернее, котируется, но только до начала первенства, когда "надежды юношей питают".
Можно поставить вопрос по другому. Какой уважающий себя европейский тренер согласится руководить командой и приехать с этой целью в "тьму таракань", зная, что её владелец меняет ( - ял ) наставников как перчатки, не обращая внимания на их прежние заслуги.
Вот и приехал тот кто приехал, и кого г-н Федун нашёл на безрыбье. И почему Абаскаль должен отказываться ? Вот и не отказался. Деньги всем нужны, да и засветиться можно в Европе в случае успеха.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:58
Саня всё расчитывает что его позовут
Союзник противников
Союзник противников ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:56
Тарасовка конечная,седьмой район Мадрида.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:56
Я стоял на остановке,мимо проезжал Федун,
я жевал свою морковку,он из фляжки водку дул.
Крикнул я :"Здорово,Лёня"! Он ответил кратко :"Хай"!
Вижу,ты готовый тренер-завтра в офис приезжай!"
Так свела судьба шальная двух безмозглых дураков...
Что мне делать-я не знаю,но тренировать готов.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 15:54
сейчас в Спартаке нет ни одного игрока европейского уровня тогда хрен ли вы все аналитики типа Генича или Мора или Мостового с Тихоновым хотите от этого середняка РПЛ один Ловчев всегда говорит правду ему просто тошно смотреть на бездарную игру этой на хрен какой то бывшей народной команды давно уже не народной и никогда они таковой не была ну может только в после военные годы когда футбол был действительно народной игрой а не как сейчас это сплошной бизнес и политика и пиар всех кто присосается к футболу
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:53
Не может но приглошает!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 15:51
А когда приглашали никому неизвестного Карреру с остановки, Мостового ничего не смущало? У Спартака уже лет 10 такая практика.
stavr74
stavr74
сегодня в 15:50
только тебя никто , никуда не зовёт
DXTK
DXTK
сегодня в 15:39
Самого бы Мостового посмотреть на бровке Спартака, чтобы он показал, ведь чесать языком и обсуждать чужую работу может каждый. Игроком Мостовой был отличным по российским меркам, а вот тренер из него даже для российского чемпионата не получился.

Мостовой, как и Карпин , который также обсуждал Эмери вместе с Дзюбой назвали испанца тренеришкой, но со временем мы все увидели кто тренер, а кто так и остался тренеришкой в России. Также сейчас и на Абаскаля смотрят. С какой то завистью, злобой, ненавистью. В свое время Абаскаль, как раз с Эмери пресекался в Севильи.....
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 15:36
Мостовой смешон
Когда Спартак выиграл несколько матчей подряд и закрепился в тройке Мостовой сидел в кустах. А сейчас когда у Спартака начались проблемы, он вылез и включил свою заезженную пластинку
То что сейчас у Спартака половина основы травмированы он молчит. Ему главное посильнее тренера обгадить
memphis
memphis
сегодня в 15:32
Царь из штанов выпрыгивает чтобы его взяли
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:29
Хоть и были везде развешаны объявления, но непонятно, как вообще испанец оказался на автобусной остановке в Тарасовке.
1734628 24
1734628 24
сегодня в 15:25
С таким составом Спартаку никто не поможет. Одни зажрались, вторые обленились. Третьи кривоногие. Если от замены тренера ничего не меняется, может дело не в тренере? Не первый год наблюдаем Шапито в Спартаке. Пока кормящая рука подзатыдьники не начнет раздавать, толку не будет.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:23
Все никак Саша не успокоится, что его никто в тренеры не берет, а он ведь так много знает, так много умеет. Он со своей готовностью напоминает мне женщину легкого поведения, которая все время крутится возле царских ворот.... по сути царь ничем не отличается от комментаторов Матч ТВ. Когда команда выигрывает - в топе комменты про гения Абаскаля/Промеса, а как проигрывает (порой при хорошей игре) - физрук, уволить.

Поставьте уж Мостового главным тренером, пусть поработает, потом с позором выгоните и всё, он зато потом будет молчать! Всё-равно золото стопудов не взять!! Лживость и зависть, больше у Мостового ничего нет. Игрок был классный, а как человек г.....
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:19
А Зарема в восторге от секса !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 15:11, ред.
Уважаю Сашку, но преждевременно он попёр на испанца. Через 10-15 туров уже можно малясь рот разевать (если будет за что), но не сейчас.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:09, ред.
Как бы не относились к словам Мостового, но он прав. Не гоже назначать в команду с именем, претендующую на ведущие роли в чемпионате человека, о котором раньше вообще никто и нигде не слышал и лишь порывшись в интернете узнали, что он оказывается тоже тренер и тренировал кого-то из восьмой лиги Монголии....
STVA 1
STVA 1 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:06
Futurista
Futurista
сегодня в 15:03
Мостового гложет главный вопрос: На какой остановке стоял Абаскаль?...
Loko57
Loko57
сегодня в 15:03
Сколько ко же у него злобы!
Гость
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