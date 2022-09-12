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Клубы выступили за перенос двух туров Кубка России

сегодня, 16:05

Клубы РПЛ на общем собрании РПЛ проголосовали за перенос пятого и шестого тура группового раунда Кубка России.

Матчи должны были состояться 8-10 и 18-20 ноября. Из-за матчей сборной в ноябре и в целях продления осенней части сезона клубы сегодня обсудили ситуацию и провели голосование. За перенос двух туров Кубка высказались 13 клубов, 2 против и 1 не определился с позицией.

Матчи могут перенести на 22-23 и 26-27 ноября.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:20
Доброго времени суток Всем.
А можно узнать за что у меня штрафы.???
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:16
Ну значит так тому и быть.
Гость
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