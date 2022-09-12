Терри: «Я никогда не видел кого-либо, кто был бы близок к уровню Моуриньо»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри высоко отозвался о бывшем наставнике команды Жозе Моуриньо, который на данный момент работает в «Роме».
Ранее репортер Оливия Бузагло дала негативную оценку увольнению Томаса Тухеля с поста наставника «синих». Она заявила, что ни один тренер в мире не сможет его заменить. Терри с этим не согласился.
Жозе, тут без вариантов. Я никогда не видел кого-либо, кто был бы близок к его уровню, он досконально знал каждого игрока и команду в целом. Он назвал в свое время состав, который выйдет на матч против «Барселоны», вечером накануне нашей игры с ними на «Стэмфорд Бридж». Здесь сомневаться невозможно!
Хотя бы то, что он с "Интером" смог остановить мега-звездный состав "Барселоны", причём вместе с судьёй после удаления игрока ни за что, кроме актерского таланта Буси (что, впрочем, было для них характерно, Эвребе или Бузакка не дадут соврать, просто Испания была во главе судейского комитета УЕФА), и выиграть ЛЧ, уже заслуживает такого признания.
Хотя бы то, что он с "Интером" смог остановить мега-звездный состав "Барселоны", причём вместе с судьёй после удаления игрока ни за что, кроме актерского таланта Буси (что, впрочем, было для них характерно, Эвребе или Бузакка не дадут соврать, просто Испания была во главе судейского комитета УЕФА), и выиграть ЛЧ, уже заслуживает такого признания.