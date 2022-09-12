Терри: «Я никогда не видел кого-либо, кто был бы близок к уровню Моуриньо»

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сегодня, 18:11

Бывший защитник «Челси» высоко отозвался о бывшем наставнике команды , который на данный момент работает в «Роме».

Ранее репортер Оливия Бузагло дала негативную оценку увольнению Томаса Тухеля с поста наставника «синих». Она заявила, что ни один тренер в мире не сможет его заменить. Терри с этим не согласился.