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Капелло оценил возможность проведения матча Россия — Италия

сегодня, 16:27

Фабио Капелло оценил возможность проведения товарищеского матча между национальными командами России и Италии.

«Может ли состояться товарищеский матч между Россией и Италией? Не думаю, что сейчас это возможно», — сказал Капелло.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:34
Это не новость
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 16:38
Прекрасный расклад для такого матча. Можно даже несколько встреч с ними провести. Они нас футболу учат, а мы им бабки на реконструкцию стадионов даём.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 16:35
Все равно итальянцы не попали на мундиаль,какая разница,можно и сыграть.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:34
Добрый день.

сегодня в 14:14
"Обыкновенный 8ик !)"

Вы написали два слова в первом комментарии, но ввиду того что второе слово было заблокировано автоцензурой по факту в том комментарии теперь одно слово, поэтому -60 очков за первый комментарий состоящий из одного слова, за комментарии из одного слова следует снятие заработанных за такой комментарий очков либо удаление комментария и жёлтая карточка либо бан на час (зависит от того есть ли уже активная жёлтая карточка).

Всего доброго.
v6qdznnd76ex
v6qdznnd76ex
сегодня в 16:34
Он прав
Гость
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