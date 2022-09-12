Капелло оценил возможность проведения матча Россия — Италия

Фабио Капелло оценил возможность проведения товарищеского матча между национальными командами России и Италии.
«Может ли состояться товарищеский матч между Россией и Италией? Не думаю, что сейчас это возможно», — сказал Капелло.
Фабио Капелло оценил возможность проведения товарищеского матча между национальными командами России и Италии.
«Может ли состояться товарищеский матч между Россией и Италией? Не думаю, что сейчас это возможно», — сказал Капелло.
сегодня в 14:14
"Обыкновенный 8ик !)"
Вы написали два слова в первом комментарии, но ввиду того что второе слово было заблокировано автоцензурой по факту в том комментарии теперь одно слово, поэтому -60 очков за первый комментарий состоящий из одного слова, за комментарии из одного слова следует снятие заработанных за такой комментарий очков либо удаление комментария и жёлтая карточка либо бан на час (зависит от того есть ли уже активная жёлтая карточка).
Всего доброго.
сегодня в 14:14
"Обыкновенный 8ик !)"
Вы написали два слова в первом комментарии, но ввиду того что второе слово было заблокировано автоцензурой по факту в том комментарии теперь одно слово, поэтому -60 очков за первый комментарий состоящий из одного слова, за комментарии из одного слова следует снятие заработанных за такой комментарий очков либо удаление комментария и жёлтая карточка либо бан на час (зависит от того есть ли уже активная жёлтая карточка).
Всего доброго.