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Индзаги: «Джеко играет так, что Лукаку может спокойно восстанавливаться»

сегодня, 11:42
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)0 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал о победе над «Викторией».

Мы счастливы, потому что знали, что нельзя недооценивать соперника, мы этого не сделали. Ребята играли отлично, на протяжении всей игры оставались сосредоточенными. После финального свистка я их поздравил в раздевалке.

Нам пришлось сыграть так много матчей подряд: это была наша третья игра за шесть дней. Сейчас мы остались без Лукаку, но есть Джеко, а он играет так, что Лукаку может спокойно восстанавливаться. Эдин был хорош, как и все его товарищи по команде.

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shlomo
shlomo
сегодня в 15:01
Хорошо, что есть такая замена
Гость
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