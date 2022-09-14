Индзаги: «Джеко играет так, что Лукаку может спокойно восстанавливаться»

Главный тренер «Интера» рассказал о победе над «Викторией».

Мы счастливы, потому что знали, что нельзя недооценивать соперника, мы этого не сделали. Ребята играли отлично, на протяжении всей игры оставались сосредоточенными. После финального свистка я их поздравил в раздевалке.

Нам пришлось сыграть так много матчей подряд: это была наша третья игра за шесть дней. Сейчас мы остались без Лукаку, но есть Джеко, а он играет так, что Лукаку может спокойно восстанавливаться. Эдин был хорош, как и все его товарищи по команде.