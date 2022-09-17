«Реал» отреагировал на комментарий Педро Браво в адрес Винисиуса

«Реал» отреагировал на комментарий президента Испанской ассоциации футбольных агентов Педро Браво в адрес игрока «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Реал» отвергает все проявления расизма и ксенофобии, подобного поведения в футболе, спорте и жизни, как неудачные комментарии, сделанные в адрес нашего футболиста Винисиуса Жуниора.

«Реал» хочет выразить поддержку Винисиусу – игроку, для которого футбол — это жизнь, наполненная радостью, уважением и спортивным мастерством. Футбол, который является наиболее популярным видом спорта из всех существующих, должен быть примером ценностей и сосуществования.

Клуб поручил юридическому департаменту принять меры против любого, кто будет отпускать расистские комментарии в адрес наших футболистов.