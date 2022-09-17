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«Реал» отреагировал на комментарий Педро Браво в адрес Винисиуса

сегодня, 00:52

«Реал» отреагировал на комментарий президента Испанской ассоциации футбольных агентов Педро Браво в адрес игрока «сливочных» Винисиуса Жуниора.

«Реал» отвергает все проявления расизма и ксенофобии, подобного поведения в футболе, спорте и жизни, как неудачные комментарии, сделанные в адрес нашего футболиста Винисиуса Жуниора.

«Реал» хочет выразить поддержку Винисиусу – игроку, для которого футбол — это жизнь, наполненная радостью, уважением и спортивным мастерством. Футбол, который является наиболее популярным видом спорта из всех существующих, должен быть примером ценностей и сосуществования.

Клуб поручил юридическому департаменту принять меры против любого, кто будет отпускать расистские комментарии в адрес наших футболистов.

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Владислав Акинфеев
Владислав Акинфеев
сегодня в 01:19
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амурец
амурец
сегодня в 01:18
Правильно поддержка футболистам нужна
Gahi
Gahi
сегодня в 00:53
Каждый футболист должен чувствовать поддержку в такой ситуации. Удачи
Гость
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