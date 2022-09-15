Сехич: «Никто из тех, кого вызовут на матч, не поедет в Россию»

Вратарь сборной Боснии и Герцеговины Ибрахим Сехич выступил против матча с Россией.
«Не могу поверить, что нам поставили эту игру за две недели до решающего матча в Лиге наций (речь о матче с Черногорией, который назначен на 23 ноября). Вместо того чтобы сконцентрироваться на игре против Черногории, мы столкнулись с невероятной ситуацией. Я чувствую себя ужасно, честно. Принимая это решение, о футболе не думали. Кто-то просто хотел внести противоречия. Жаль. Могу заверить вас, что ни один игрок, которого пригласят на матч, не поедет в Россию. Даже если бы кто-то из нас захотел это сделать, клубы не позволили бы, так как клубы не обязаны отпускать игроков на товарищеские матчи. Особенно учитывая тот факт, что ни ФИФА, ни УЕФА не могут гарантировать, что в России будет безопасно», – сказал голкипер «Коньяспора».