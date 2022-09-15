«Краснодар» объявил бойкот «Матч ТВ» из-за дисквалификации Кордобы

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб прекращает сотрудничество с «Матч ТВ» из-за дисквалификации Джона Кордобы.
Наш игрок, Джон Кордоба, лишен работы на две игры. Из-за того, что, заходя в раздевалку в перерыве матча с ЦСКА, он высказал вслух свои эмоции. На этот всплеск эмоций, наверное, у него были основания, учитывая то, что в первом тайме судья пропустил несколько нарушений на нем.
Сделал он это на испанском языке и без нецензурных слов! Сотрудники «Матч ТВ» сняли это исподтишка, из угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел. После этого они отправили это видео в КДК. Этого им показалось мало, и они еще сделали перевод на русский язык.
Мы считаем это доносительством и прекращаем, как клуб, всяческие контакты с «Матч ТВ», кроме обусловленных контрактом Мир РПЛ и «Матч ТВ».
Недавно одна из ВЕДУЩИХ (Серегина) пообещала прийти в нижнем белье на РЖД-арену, если Локо обыграет Зенит в 2 и более мячей. Только вдумайтесь в слова, это вещают на федеральном канале если что, по их мнению потребитель напрочь духовно истощился. Футбол в порнографию превратили...
Недавно одна из ВЕДУЩИХ (Серегина) пообещала прийти в нижнем белье на РЖД-арену, если Локо обыграет Зенит в 2 и более мячей. Только вдумайтесь в слова, это вещают на федеральном канале если что, по их мнению потребитель напрочь духовно истощился. Футбол в порнографию превратили...
И вот тут то начинается самое интересное. Эпизод с Кордобой попал в прямой эфир и это очень важно! Тут как то вся теория Краснодара явно терпит неудачу.
Где доказательства, что Матч тв написал докладную? В Матч тв и в КДК это отрицают. И самое главное неужели в Краснодаре всех держат за тупых, что у нас никто в стране и тем более футбольных кругах не знают испанский?
Да это заявления от Краснодара рассчитано на тех людей кто никогда не разбирается, а сразу начинает защищать "униженных и оскорблённых", тем более против власти.
А разобравшись тут у Краснодара просто истерика и попытка заострить на себе внимание.
Судейский заговор против клуба и конфликт с Матч тв... где то это уже недавно было... где же?
А не со Спартака ли решили взять пример? Спартаку в своё время доведены от этого были, ну почему бы и им не попробовать.
И вот тут то начинается самое интересное. Эпизод с Кордобой попал в прямой эфир и это очень важно! Тут как то вся теория Краснодара явно терпит неудачу.
Где доказательства, что Матч тв написал докладную? В Матч тв и в КДК это отрицают. И самое главное неужели в Краснодаре всех держат за тупых, что у нас никто в стране и тем более футбольных кругах не знают испанский?
Да это заявления от Краснодара рассчитано на тех людей кто никогда не разбирается, а сразу начинает защищать "униженных и оскорблённых", тем более против власти.
А разобравшись тут у Краснодара просто истерика и попытка заострить на себе внимание.
Судейский заговор против клуба и конфликт с Матч тв... где то это уже недавно было... где же?
А не со Спартака ли решили взять пример? Спартаку в своё время доведены от этого были, ну почему бы и им не попробовать.