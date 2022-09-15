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«Краснодар» объявил бойкот «Матч ТВ» из-за дисквалификации Кордобы

сегодня, 14:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб прекращает сотрудничество с «Матч ТВ» из-за дисквалификации Джона Кордобы.

Наш игрок, Джон Кордоба, лишен работы на две игры. Из-за того, что, заходя в раздевалку в перерыве матча с ЦСКА, он высказал вслух свои эмоции. На этот всплеск эмоций, наверное, у него были основания, учитывая то, что в первом тайме судья пропустил несколько нарушений на нем.

Сделал он это на испанском языке и без нецензурных слов! Сотрудники «Матч ТВ» сняли это исподтишка, из угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел. После этого они отправили это видео в КДК. Этого им показалось мало, и они еще сделали перевод на русский язык.

Мы считаем это доносительством и прекращаем, как клуб, всяческие контакты с «Матч ТВ», кроме обусловленных контрактом Мир РПЛ и «Матч ТВ».

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Все комментарии
d_haus
d_haus
сегодня в 16:58
Ужасно срачтв одним словом. На спортсменах пиарятся
Rattlehead
Rattlehead ответ qh66234gnrjq (раскрыть)
сегодня в 16:54
Ага, Спартаком, и плевать, что канал принадлежит Газпрому, а не Лукойлу.
qh66234gnrjq
qh66234gnrjq
сегодня в 16:48
От МатчТВ спартаком несет на всю округу.
makkie
makkie
сегодня в 16:47
Не люблю Матч ТВ, но нытьё Краснодара по поводу и без уже поднадоело.
Кстати, как там уголовное расследование после матча с цска?
Boricku
Boricku
сегодня в 16:45
Газпрём медиа жжёт !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:39
Это серьезный ультиматум
ATG
ATG
сегодня в 16:33
Что за дич… Крысы сплошные
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 16:28
Да плевать, что эта тема где-то Англии была, пусть занимаются чем хотят. Куда важнее, чтобы в собственном доме подобной грязи не было, атмосферу портить не надо и законы природы никто не отменял, хочется в гармонии с ней пожить
Igo0rek
Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 16:24
Согласен, Матч ТВ это днище. Но с нижнем бельем была тема в Англии. Гари Линикер обещал выйти в эфир в трусах, если Лестер выиграет чемпионат. Лестер выиграл, и Линекер провел эфир в трусах))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:17, ред.
Ситуация напомнила старинный французский танец An Dro ( танец с яйцами) породивший пословицу : "ПЛОХОМУ ТАНЦОРУ ЯЙЦА МЕШАЮТ".))))).
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:17
Это хлеб телевизионщиков - снять из подтишка.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:15
Армейцы и матч тв в один день столько негатива вылили на любимую игру Футбол
Kolenok
Kolenok
сегодня в 16:15
Эксперты из зенита,Быстров,Радимов и Широков настолько замазаные и скандальные пустышки,что видеть то их не хочется.
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 16:12, ред.
Павел, согласен, но...в инсте она выкладывать может что угодно, поскольку там ее информационное поле ограничено только ее ПОКЛОННИКАМИ (подписчики) и не более. Из твоих слов понятно, что она занимается упрощением их сознания, в общем ее дело. Однако, в качестве ведущей на федеральном канале, где людского ресурса поболее, подкидывать в поле гнилое зернышко, которым кормит свою подписоту - это отнюдь не футбольное обсуждение, а патологическое желание хайпануть и не видеть границы вкупе с непрофессионализмом. Конечно же, некоторая часть потребителей будет негодовать, поскольку канал смотрят различные группы людей по своим идеям. Как на работу ее брали тоже непонятно, как вообще маркетинг проводится и проводится ли вообще. Морально разложенных в России гораздо меньше, получается, они делают упор на аудиторию *условно* в 20% зрителей. Даже учитывая одну из функций - взращивание развращенного потребленца в стране, в России она пока ни черта не работает. Маркетинг в России недопрогрессировал даже до основ, по крайней мере у Матч ТВ. По-хорошему прикрыть лавочку или реформировать. Абсолютно бесполезное делопроизводство, но у Газпрома наверное свое видение..
Kolenok
Kolenok
сегодня в 16:12
Любимая ведущая зюбы,на недавнем разборе матча ЛЧ,между Бавария-Барселона утверждала и затыкала рот 3м. экспертам,что сыграный 1тайм этих команд никакой,т.к голов не забито! Экспертша,который улыбнутся боится,т.к лицо ушитое лопнет!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 15:59
Матч тв слишком много на себя берет и лезет куда не надо
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:57
Меня к защитникам "униженных и оскорблённых"никак не отнести, но все эти эксперДы бесят!Поэтому пользуюсь другим способом просмотра!
vaiolf
vaiolf
сегодня в 15:54
    Alexnvr
    Alexnvr
    сегодня в 15:53
    Да даже если и матерился, то что? Микрофоны стоят у поля и когда что-то больное происходит на поле, то практически т любого игрока слышится су...."самка собаки" и бл...."женщина не тяжёлого поведения. Тогда надо всех футболистов привлекать имеющих неосторожность высказываться краткими и ёмкими словами. Было бы забавно услышать при грязном подкате - Сударь, Вы сделали мне больно! Соблаговолите извиниться! Иначе дуэль! Или по-другому - Таки не пинайте мне ногами. Тётя Сара этого не одобрит.
    Высказал то, что у него на душе лежало. И по эпизодам он прав.
    RoArt
    RoArt
    сегодня в 15:53, ред.
    Краснодар хотел, чтобы Матч ТВ прервал прямую трансляцию? В Испании сидят люди читающие по губам и выписывают штрафы и отстранение от игр на основе их отчетов.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 15:50
    У меня два замечания - во-первых, в чём прикол Серёгиной в нижнем белье, если она в соцсети постоянно подобные фото выклыдывает. Кто удивится?

    Во-вторых, можно объявить бойкот МатчТВ, но МатчТВ - это "Газпром-Медиа", а "Газпром-Медиа" - это и есть владелец РПЛ фактический через многолетний контракт на показы, а Дюков ещё и в Совете Директоров "Газпромбанка", который, в свою очередь, владеет "Газпром-Медиа", так что он и смотрящий от реального хозяина, а не только формальный руководитель.

    А известно, что бывает с собакой, которая поднимает руку на хозяина - получает по чавке. Поэтому понятно и что будет с "Краснодаром".
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 15:29
    Всегда поддерживаю Краснодар и даже немного болею за них из уважения к Галицкому, но в данном случае важно понять, что разьярённый Кордоба позволил себе сказать и почему, если ничего особенного он не высказал, Хашиг не предоставляет нам эти слова, а кто донёс это не важно просто Кордобе нужно понимать, что он человек публичным и за всеми его выходками следят сотни других людей.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 15:24
    Грязненькая история
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 15:20
    Я лично приветствую когда пресса, телевидение делают сьёмки из раздевалок, берут интервью до, во время и после матча. Стараются показывать как говориться на изнанку всё действия, но где то надо знать чувство меры, не переходить грани приличия.
    И вот тут то начинается самое интересное. Эпизод с Кордобой попал в прямой эфир и это очень важно! Тут как то вся теория Краснодара явно терпит неудачу.
    Где доказательства, что Матч тв написал докладную? В Матч тв и в КДК это отрицают. И самое главное неужели в Краснодаре всех держат за тупых, что у нас никто в стране и тем более футбольных кругах не знают испанский?

    Да это заявления от Краснодара рассчитано на тех людей кто никогда не разбирается, а сразу начинает защищать "униженных и оскорблённых", тем более против власти.
    А разобравшись тут у Краснодара просто истерика и попытка заострить на себе внимание.
    Судейский заговор против клуба и конфликт с Матч тв... где то это уже недавно было... где же?
    А не со Спартака ли решили взять пример? Спартаку в своё время доведены от этого были, ну почему бы и им не попробовать.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 15:13, ред.
    Серегина жалкая подражательница
    Andreas Gebert/Reuters
    Итальянская телеведущая Дилетта Леотта обещала прийти голой на ответный матч между «Барселоной» и мюнхенской «Баварией», который состоится на «Камп Ноу» 26 октября.31-летняя итальянка сделает это при условии, если в первом матче группового этапа Лиги чемпионов каталонцы одержат разгромную победу с разницей более чем в три мяча. Об этом Леотта написала в социальной сети, но спустя некоторое время, когда публикация завирусилась, удалила ее.
    sv_1969
    sv_1969 ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 15:11
    По началу смотрел а потом перестал! Тошнит от псевдоэкспертов! Последней чертой было когда губерниев ведя программу "разбор после тура" , уже не помню точно название , назвал длившееся около минуты позиционное нападение , отличной контратакой! Рахимов даже отвернулся!
    allemz
    allemz
    сегодня в 15:06, ред.
    Давно пора. Сомневаюсь, что из адекватной массы еще остались люди, кто серьезно относится к этой довольно сомнительной конторе, которая сейчас работает тупо на хайп и необязательно на футбольную тему. По накалу скандалов и "страстей" обошли все кринжовые передачи, я уже не говорю про дешевый контингент приглашаемых экспертов вроде Вовки Быстрова, у которого речь на уровне второклассника, работающего с логопедом.
    Недавно одна из ВЕДУЩИХ (Серегина) пообещала прийти в нижнем белье на РЖД-арену, если Локо обыграет Зенит в 2 и более мячей. Только вдумайтесь в слова, это вещают на федеральном канале если что, по их мнению потребитель напрочь духовно истощился. Футбол в порнографию превратили...
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 15:06
    Правильное заявление, очень правильное. Позор тем ТВешникам.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 15:01
    Срач тв ваще помойка(((
    Гость
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