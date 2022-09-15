«Краснодар» объявил бойкот «Матч ТВ» из-за дисквалификации Кордобы

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб прекращает сотрудничество с «Матч ТВ» из-за дисквалификации .

Наш игрок, Джон Кордоба, лишен работы на две игры. Из-за того, что, заходя в раздевалку в перерыве матча с ЦСКА , он высказал вслух свои эмоции. На этот всплеск эмоций, наверное, у него были основания, учитывая то, что в первом тайме судья пропустил несколько нарушений на нем.

Сделал он это на испанском языке и без нецензурных слов! Сотрудники «Матч ТВ» сняли это исподтишка, из угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел. После этого они отправили это видео в КДК . Этого им показалось мало, и они еще сделали перевод на русский язык.