Украина требует не допустить РФ до участия в жеребьёвке отбора Евро-24

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что организация пытается не допустить национальную команду России к участию в жеребьёвке чемпионата Европы-2024.

Решение УЕФА формально касается только официальных соревнований. Поэтому это позволяет российским футбольным функционерам вести переговоры о возможном проведении товарищеских матчей. Но Украинская ассоциация футбола сразу же реагирует и на такие попытки.

Да, совсем недавно мы написали письма в ФИФА и УЕФА с требованием отменить матч между Россией и Боснией и Герцеговиной, запланированный на 19 ноября. Официальное решение по этой игре еще не принято. Но мы делаем все возможное, чтобы матч не состоялся.

Подобные действия мы предпринимаем и в отношении двух товарищеских матчей женских команд Сербии U17 и России U17, которые в октябре должны были состояться на Балканах.