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С «Рубина» могут снять очки из-за Ломовицкого

сегодня, 00:58

Футбольный агент Дмитрий Агеев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, заявил, что казанский клуб до сих пор не расплатился с ним за трансфер футболиста из «Спартака».

На казанцев уже наложен временный запрет на регистрацию новых футболистов.

«Прошла уже неделя, а „Рубин“ до сих пор не вышел со мной на связь. 29 сентября — крайний срок, а они все ждут. Если казанский клуб не исполнит решение судебной палаты, то последуют дополнительные санкции. Я буду писать новое заявление о неисполнении решения палаты. В этом случае „Рубин“ обязан будет выплатить дополнительный штраф. Если они будут сидеть и дальше, то тогда с клуба могут снять очки. Надо спрашивать сам „Рубин“, почему они задерживают платеж. Если клуб не отвечает, значит, им нечего сказать. Ну и правильно. Пусть сидят до 29 сентября, потом к ним прилетит», — сказал Агеев

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Все комментарии
Наталья Петровна
Наталья Петровна
сегодня в 01:35
Лёня с Планеты Железяка опять плакаться будет
monah-10
monah-10
сегодня в 01:11
У бедняги на хлеб с маслом не хватает. Ну во первых до конца месяца еще ой как далеко, а во вторых пошел бы он лесом, паразиты.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:06
Вот так бы агенты заставляли отрабатывать свой контракт футболистов которых они настойчиво проталкивают в команды для своей выгоды.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:04
решили до конца убить рубин? в принципе никто потерю и не заметит
Гость
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