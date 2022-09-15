С «Рубина» могут снять очки из-за Ломовицкого

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сегодня, 00:58

Футбольный агент Дмитрий Агеев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» , заявил, что казанский клуб до сих пор не расплатился с ним за трансфер футболиста из «Спартака».

На казанцев уже наложен временный запрет на регистрацию новых футболистов.

«Прошла уже неделя, а „Рубин“ до сих пор не вышел со мной на связь. 29 сентября — крайний срок, а они все ждут. Если казанский клуб не исполнит решение судебной палаты, то последуют дополнительные санкции. Я буду писать новое заявление о неисполнении решения палаты. В этом случае „Рубин“ обязан будет выплатить дополнительный штраф. Если они будут сидеть и дальше, то тогда с клуба могут снять очки. Надо спрашивать сам „Рубин“, почему они задерживают платеж. Если клуб не отвечает, значит, им нечего сказать. Ну и правильно. Пусть сидят до 29 сентября, потом к ним прилетит», — сказал Агеев