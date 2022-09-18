«Лестер» может уволить Роджерса

Брендан Роджерс может быть уволен с поста главного тренера «Лестера» в ближайшее время.
Тренер находится под угрозой увольнения после того, как его команда продемонстрировала худший старт сезона с 1983 года. «Лестер» за 7 матчей в АПЛ один раз сыграли вничью и потерпел шесть поражений. Последнее датировано 18 сентября, команда Роджерса проиграла 2:6 «Тоттенхэму».
Кандидатов не много. Почеттино может согласится, а может нет. Остаются варианты с тренерами Айнтрахта, Буде Глимт, но тоже будет сложно, учитывая что нужно забирать тренера посреди сезона.
У Роджерса в свою очередь может возникнуть вариант с Ноттингем Форест который усилился. Ведь лесники сейчас играют очень плохо и могут вылететь с такой игрой обратно в Шип.
Кандидатов не много. Почеттино может согласится, а может нет. Остаются варианты с тренерами Айнтрахта, Буде Глимт, но тоже будет сложно, учитывая что нужно забирать тренера посреди сезона.
У Роджерса в свою очередь может возникнуть вариант с Ноттингем Форест который усилился. Ведь лесники сейчас играют очень плохо и могут вылететь с такой игрой обратно в Шип.