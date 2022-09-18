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«Лестер» может уволить Роджерса

сегодня, 08:12
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)6 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Брендан Роджерс может быть уволен с поста главного тренера «Лестера» в ближайшее время.

Тренер находится под угрозой увольнения после того, как его команда продемонстрировала худший старт сезона с 1983 года. «Лестер» за 7 матчей в АПЛ один раз сыграли вничью и потерпел шесть поражений. Последнее датировано 18 сентября, команда Роджерса проиграла 2:6 «Тоттенхэму».

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Все комментарии
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
сегодня в 13:16
Пора на выход
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 10:57
Такова тренерская судьба - нет результата - на выход. И не важно, что команду нормально не усилии, не важно, что брали не тех, кого тренер хотел. Главное - придет новый тренер, изучит с игроками правила парковки общественного транспорта, команда завоюет пару-тройку очков, выбежав пару раз в контратаку - и все будут довольны.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:33
При схожей ситуации в команде РПЛ при таких результатах за такой же период сменилось бы минимум пару тренеров! Плохо это или хорошо не знаю! Наверное разные подходы!
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 10:26
Вопрос кого хотят взять на место Роджерса.
Кандидатов не много. Почеттино может согласится, а может нет. Остаются варианты с тренерами Айнтрахта, Буде Глимт, но тоже будет сложно, учитывая что нужно забирать тренера посреди сезона.
У Роджерса в свою очередь может возникнуть вариант с Ноттингем Форест который усилился. Ведь лесники сейчас играют очень плохо и могут вылететь с такой игрой обратно в Шип.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:36
Роджерсу если и дадут шанс, то только на 1 игру. Только победа в следующей игре спасёт его от увольнения. Не знаю как по другим играм, но по матчу с Тотенхэмом не Роджерс виноват в разгроме, а в частности Ндиди косяковый и вратарь мешок, который вообще не уровень АПЛ.
Gahi
Gahi
сегодня в 09:14
После такого результата отставка тренера неизбежна.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:13
За такой разгром,давно пора .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:55
Давно пора это сделать!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:54, ред.
Я думаю после вчерашнего разгрома его уже уволили...

Лисы показывают просто ужасную игру, возможно в самой команде происходит что-то неладное. Лестер до последнего никого не покупал в это ТО и только после продажи Фофана в Челси на его место впопыхах приобрели защитника, плюс ко всему команду покинул основной многолетний страж ворот Каспер Шмейхель, также не хотят продливать новые контракты такие лидеры как Тилеманс, Мэддисон, Суюнчи, возможно и уход Роджерса не исправит ситуацию, но встряхнет команду точно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:44
Лучше уже подождать до зимы если что можно и уволить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:38
Они ещё раздумывают?
dgfak9aynt27
dgfak9aynt27
сегодня в 08:26
не вписался, что поделаешь...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:21
Давно пора. Результаты ужасные да и такие разгромы еще.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:21
Название кролик Роджерс ему к лицу.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:19
Интересно послушать отмазки самого Роджерса.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:18
Наверное дадут ещё последний шанс, и если победы не будет - уволят.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:13
Результаты Лестера просто шокируют.
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