Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Брайтон» определился с заменой Грэму Поттеру на должности главного тренера

сегодня, 11:31

«Брайтон» находится в поисках нового главного тренера после ухода Грэма Поттера в «Челси».

По данным источника, основным кандидатом на его замену является наставник «Ноттингем Форест» Стив Купер.

Купер работает в «Ноттингеме» с сентября 2021 года.

Все новости
Слухи«Челси» рассматривает вариант с назначением тренера «Бенфики»
07 сентября
СлухиПричина увольнения Тухеля из «Челси» — отказ от трансфера Роналду
07 сентября
СлухиПоттеру дали согласие на ведение переговоров с «Челси»
07 сентября
СлухиЗидан и Почеттино могут возглавить «Челси»
07 сентября
СлухиТедеско могут уволить из «Лейпцига». Клуб разгромно проиграл «Шахтёру»
07 сентября
СлухиРаньери может возглавить «Болонью»
06 сентября
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:12
Можно взять Скотта Паркера, который был уволен из Борнмута. Да, Борнмут слил три игры подряд с общей разницей забитых и пропущенных мячей 0/16 но играл то он с Сити, Ливерпулем и Арсеналом....считаю что боссы Борнмута поспешили с увольнением Скотта.
По подбору игроков и по командной игре Брайтон сильнее Борнмута, и Поттер заточил команду под атакующий футбол, и Скотт Паркер так же предпочитает играть в атакующий футбол. Так что хороший вариант как по мне
STVA 1
STVA 1 ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 14:07
Не меняют а он просто подался на повышение! Отказаться думаю не мог от предложения Челси!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:35
Фейк, потому, что "Форест" потратил летом 150 миллионов на трансферы и явно не будет отпускать своего тренера, под которого он это покупал, да ещё и в клуб, который финансово не сильнее их.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:43
Только можно сказать стали грандом и тренер ушел...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 11:42
У Брайтона вроде все в порядке, идет в группе лидеров, а тренера меняют.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 