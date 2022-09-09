«Брайтон» определился с заменой Грэму Поттеру на должности главного тренера

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сегодня, 11:31

«Брайтон» находится в поисках нового главного тренера после ухода Грэма Поттера в «Челси».

По данным источника, основным кандидатом на его замену является наставник «Ноттингем Форест» .

Купер работает в «Ноттингеме» с сентября 2021 года.