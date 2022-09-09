«Брайтон» определился с заменой Грэму Поттеру на должности главного тренера

«Брайтон» находится в поисках нового главного тренера после ухода Грэма Поттера в «Челси».
По данным источника, основным кандидатом на его замену является наставник «Ноттингем Форест» Стив Купер.
Купер работает в «Ноттингеме» с сентября 2021 года.
«Брайтон» находится в поисках нового главного тренера после ухода Грэма Поттера в «Челси».
По данным источника, основным кандидатом на его замену является наставник «Ноттингем Форест» Стив Купер.
Купер работает в «Ноттингеме» с сентября 2021 года.
По подбору игроков и по командной игре Брайтон сильнее Борнмута, и Поттер заточил команду под атакующий футбол, и Скотт Паркер так же предпочитает играть в атакующий футбол. Так что хороший вариант как по мне
По подбору игроков и по командной игре Брайтон сильнее Борнмута, и Поттер заточил команду под атакующий футбол, и Скотт Паркер так же предпочитает играть в атакующий футбол. Так что хороший вариант как по мне