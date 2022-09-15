«Ювентус» на данный момент не планирует увольнять Аллегри .

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сегодня, 12:45

«Ювентус» на данный момент не планирует увольнять главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Ранее туринцы уступили в Лиге чемпионов «Бенфике» (1:2).

После этого матча специалист покинул стадион позже, чем обычно, однако речи об отставке на данный момент не идет. Руководство взволновано из-за текущих результатов команды, в прошедшей игре «Юве» проиграл, забив первым. И это не впервые в текущем сезоне.

В Лиге чемпионов «Ювентус» стартовал с двух поражений, в Серии А у команды две победы в шести матчах.