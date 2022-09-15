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«Ювентус» на данный момент не планирует увольнять Аллегри

сегодня, 12:45

«Ювентус» на данный момент не планирует увольнять главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Ранее туринцы уступили в Лиге чемпионов «Бенфике» (1:2).

После этого матча специалист покинул стадион позже, чем обычно, однако речи об отставке на данный момент не идет. Руководство взволновано из-за текущих результатов команды, в прошедшей игре «Юве» проиграл, забив первым. И это не впервые в текущем сезоне.

В Лиге чемпионов «Ювентус» стартовал с двух поражений, в Серии А у команды две победы в шести матчах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:46
Всё равно же придётся...
BagioR
BagioR
сегодня в 16:25
Интересно чью тайну он знает? Элканов или Аньелли?
monah-10
monah-10 ответ Rare Fish (раскрыть)
сегодня в 15:38
Вся, РПЛ так играет, а Зенька и в еврокубках также играл.
ballak144
ballak144
сегодня в 15:21
Еще можно взять несколько команд из нынешнего розыгрыша ЛЧ, у которых составы в разы хуже и они либо выигрывают, либо достойно играют с фаворитами! Так что слова о хреновом составе это вообще без комментариев…
ballak144
ballak144 ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 15:17
Вы наверное остались один на миллион, кто поддерживает недотренера) даже легенды Юве тактично высказываются о том что в головах игроков ни чего нет, что должно быть привито тренером) но Вам видимо лучше знать, чем экспертам) без обид конечно.
Project _Pandora_
Project _Pandora_
сегодня в 14:41
Во всём виноват Роналду.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:34
До межсезоньея надо доиграть
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:16
«Ювентус» на данный момент не планирует увольнять Аллегри .

А ведь народная мудрость, гласит- ...
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 14:13
Значит, уволят через два тура. Итальянцы такие. За ужином говорят одно, а утром на эмоциях рвут волосы.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 13:56
Юве нужно усиление на многих позициях, к сожалению такова реальность. Причина не в тренере, даже если Аллегри уйдет, с таким составом нельзя бороться за медали. Часть состава изжила себя, просто сравните составы Бенфики и Ювентуса, по качеству орлы лучше.
Спортинг тоже выиграл у Тоттенхэма у которого состав мощнее, но это другое. Ну да Аллегри физрук и нужно увольнять. А тратить на состав Юве не хочет также как и избавиться от балласта. Сначала игроков покупали под Сарри, потом под Пирло, а играть с ними должен Аллегри. И зачем он уходил, чтобы теперь быть врагом команды.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:18, ред.
У меня только один вопрос - сколько Юве ещё нужно проиграть чтобы его уволили?

Флорентино Перес давно бы уже уволил. Даже не за результат, за бестолковую игру. И был бы прав. Не даром у Флорентино Кубков Чемпионов больше чем у Юве за всю историю.

Абрамович тоже никогда зря времени не терял. Чего тянут кота за причинное место непонятно.

Как говорят успешные трейдеры: "Обрезай убытки, дай прибыли течь". А их менеджмент делает все наоборот. Уволил после Скудетто Сарри и держит до "победного" Аллегри, как папуасы с бубнами надеясь на чудо.

Хотя никаких оснований, предпосылок, и логики для этого нет. Второй сезон ни игры ни результата, и всегда пополняющийся лазарет.
Maximus_01
Maximus_01
сегодня в 13:09
А стоило бы, причем давно, вон тухляка возьмите только освободился
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:56
Ну и хорошо! Милан и Интер не против))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:52
Нет, сейчас не надо. Вот когда Шальная Императрица последнее место в ЛЧ займёт, а "Маккаби" будет в ЛЕ играть, будет самое время))

P.S. Только перед этим нужно не забыть сказать мантру ювентини, что это Рон разложил команду и Аллегри ничего не смог с этим поделать, это реально работает))
Rare Fish
Rare Fish
сегодня в 12:47
Потому что ненадо охранять счет 1-0. Ни одна команда так не играет на свете. ОХРАННИКИ
Гость
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