«Ювентус» на данный момент не планирует увольнять Аллегри .

«Ювентус» на данный момент не планирует увольнять главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Ранее туринцы уступили в Лиге чемпионов «Бенфике» (1:2).
После этого матча специалист покинул стадион позже, чем обычно, однако речи об отставке на данный момент не идет. Руководство взволновано из-за текущих результатов команды, в прошедшей игре «Юве» проиграл, забив первым. И это не впервые в текущем сезоне.
В Лиге чемпионов «Ювентус» стартовал с двух поражений, в Серии А у команды две победы в шести матчах.
P.S. Только перед этим нужно не забыть сказать мантру ювентини, что это Рон разложил команду и Аллегри ничего не смог с этим поделать, это реально работает))
P.S. Только перед этим нужно не забыть сказать мантру ювентини, что это Рон разложил команду и Аллегри ничего не смог с этим поделать, это реально работает))
Флорентино Перес давно бы уже уволил. Даже не за результат, за бестолковую игру. И был бы прав. Не даром у Флорентино Кубков Чемпионов больше чем у Юве за всю историю.
Абрамович тоже никогда зря времени не терял. Чего тянут кота за причинное место непонятно.
Как говорят успешные трейдеры: "Обрезай убытки, дай прибыли течь". А их менеджмент делает все наоборот. Уволил после Скудетто Сарри и держит до "победного" Аллегри, как папуасы с бубнами надеясь на чудо.
Хотя никаких оснований, предпосылок, и логики для этого нет. Второй сезон ни игры ни результата, и всегда пополняющийся лазарет.
Флорентино Перес давно бы уже уволил. Даже не за результат, за бестолковую игру. И был бы прав. Не даром у Флорентино Кубков Чемпионов больше чем у Юве за всю историю.
Абрамович тоже никогда зря времени не терял. Чего тянут кота за причинное место непонятно.
Как говорят успешные трейдеры: "Обрезай убытки, дай прибыли течь". А их менеджмент делает все наоборот. Уволил после Скудетто Сарри и держит до "победного" Аллегри, как папуасы с бубнами надеясь на чудо.
Хотя никаких оснований, предпосылок, и логики для этого нет. Второй сезон ни игры ни результата, и всегда пополняющийся лазарет.
Спортинг тоже выиграл у Тоттенхэма у которого состав мощнее, но это другое. Ну да Аллегри физрук и нужно увольнять. А тратить на состав Юве не хочет также как и избавиться от балласта. Сначала игроков покупали под Сарри, потом под Пирло, а играть с ними должен Аллегри. И зачем он уходил, чтобы теперь быть врагом команды.
Спортинг тоже выиграл у Тоттенхэма у которого состав мощнее, но это другое. Ну да Аллегри физрук и нужно увольнять. А тратить на состав Юве не хочет также как и избавиться от балласта. Сначала игроков покупали под Сарри, потом под Пирло, а играть с ними должен Аллегри. И зачем он уходил, чтобы теперь быть врагом команды.