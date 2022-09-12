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Подсидеть Аллегри или дождаться ухода Гвардиолы. Тухель ждёт новую работу

вчера, 08:40
Тухель
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Скоро появятся варианты. Но лучше не торопиться.

Увольнение Томаса Тухеля из «Челси» стало большой неожиданностью для всех, включая самого немца. И теперь сложилась любопытная ситуация, что на рынке оказался сильный тренер с хорошей репутацией, за которым наверняка выстроится очередь. Вряд ли кто-то из руководителей топовых клубов был готов к тому, что свободным окажется подобный специалист, однако можно ожидать его появления в какой-то из команд с громким именем если не прямо завтра, то в ближайшем будущем. Пусть Тухель даже и возьмет паузу.

В отличие от того же Маурисио Почеттино, который тоже вроде как свободен и имеет некоторое имя, Томас не успел испортить репутацию сомнительным опытом работы, как это было у аргентинца в ПСЖ. В этом большое преимущество немца и привлекательность для топовых клубов. Как обычно, разные слухи уже поползли. Давайте посмотрим, кого так или иначе пресса связывает с Тухелем.

«Ювентус»

В этом сезоне Массимилиано Аллегри в Серии А с «Ювентусом» еще не проигрывал, но и выиграл лишь два матча из шести. Потому туринцы занимают скромное восьмое место в лиге, к чему явно не привыкли. Да, от былой гегемонии не осталось следа – времена другие. Но вряд ли боссы клуба рассчитывают плестись за миланской парой и еще целой группой соперников. Как минимум навязывать борьбу за титул «Ювентус» должен в любом состоянии. И пока Аллегри такой вызов бросить не может.

Вряд ли терпение боссов «Ювентуса» будет резиновым. Особенно с учетом освободившегося Тухеля. Для Томаса вариант тоже может быть привлекательным. Есть определенные ресурсы, есть имя, есть возможность поработать с крупным клубом в крупном новом для себя чемпионате. Ни в дортмундской «Боруссии», ни в ПСЖ, ни в «Челси» Тухель не оставил негативного следа.

Для «Ювентуса» Тухель мог бы стать отличной заменой Аллегри. Он умеет выстраивать игру в обороне, работать со звездами, решать сложные турнирные задачи. Тухель – тактик, а про Серию А говорят, что это самый «тактический» чемпионат. Почему бы не попытаться?

«Реал»

Кажется, что у мадридцев все замечательно, у Карло Анчелотти в столице Испании вроде бы царит идиллия. Но вызов со стороны обновленной «Барселоны» стал более острым. Да и отношение Флорентино Переса к Анчелотти не кажется таким, словно Карло – это универсальное решение на долгие годы. Возраст уже не тот. И разнообразие идей. В «Реале» часто делают обновления ради обновлений. Если что-то хоть немного пойдет не так у Анчелотти, мадридцы могут быстро от него избавиться, имея в виду потенциально интересный вариант на замену.

Тухель может подойти «Реалу» по подходу к работе. В какой-то мере он может стать продолжателем линии Анчелотти, что не создаст в «Реале» революционного состояния и смягчит смену поколений, которая постепенно проводится итальянским специалистом.

«Атлетико»

В принципе, в Мадрид можно ехать не только ради «Реала». Кажется, что Диего Симеоне буквально сросся с «Атлетико», но не раз гуляли слухи, что он все-таки может уйти. И периодически с этих слухов стряхивают пыль, обновляя в лентах новостей. Симеоне в «Атлетико» поклоняются, но есть ощущение, что эта магия все же ослабевает.

Предлагаемые и используемые Симеоне идеи и подходы порой срабатывают со скрипом, иногда вовсе не работают. Этот сезон может стать переломным и подтолкнуть «матрасников» к обновлению тренерского штаба, чтобы иметь возможность снова бросить вызов «Реалу» и «Барселоне». Ведь сейчас «Атлетико» уже не воспринимается в подобном ключе.

«Интер»

В чем-то состояние «Интера» напоминает то, как выглядит «Атлетико». Вроде бы титул недавно был, но все равно есть ощущение, что требуется встряска, обновление, нет уверенности в том, что команда в нынешнем состоянии способна решать большие задачи. На каких-то отрезках – да, в отдельных матчах – да, но завоевание какого-то титула больше будет восприниматься случайностью, и вообще веры в это нет.

И у «Атлетико», и у «Интера» есть признаки той игры, которую хотел бы выстраивать Тухель. С надежной обороной, с соответствующей компактной формацией. Индзаги провел отличную работу после ухода Антонио Конте, но «Интеру» нужно делать следующий шаг, выходя на новый уровень.

«Ливерпуль»

Новый контракт Юргена Клоппа делает «Ливерпуль» маловероятным вариантом для Тухеля. Но это была бы книжная история. Ведь Тухель взлетел, когда сменил в Дортмунде Клоппа и смог отшлифовать все наработки, сделать четкую стильную команду с высоким качеством игры. Нынешний состав «Ливерпуля» можно легко адаптировать к подходу Тухеля, не занимаясь большими кадровыми перестановками. Тут есть те же исполнители, на аналоги которых в «Челси» опирался Тухель.

Вот только это все досужие разговоры, поскольку сложно сейчас найти более сильно связанных клуб и тренера, чем «Ливерпуль» и Клопп. Должно произойти что-то невероятное, чтобы Юрген покинул «Энфилд» в обозримом будущем. Так что появление Тухеля в «Ливерпуле» остается на уровне идеи. Но вдруг однажды это все же случится.

«Манчестер Сити»

Ну, раз уж мы заговорили о «сросшихся» тренере и клубе, то нельзя не упомянуть «Манчестер Сити» и Хосепа Гвардиолу. Правда, тут не все так радостно, как у Клоппа с «Ливерпулем». Не из-за результатов, а из-за специфики характеров и тренера, и руководителей «Сити» — совсем иной уровень запросов в отличие от боссов «Ливерпуля». Да и сам Гвардиола любит покидать один топовый клуб ради другого топового проекта.

Вероятность, что он от «Манчестер Сити» устанет, все растет и растет. Если вдруг испанец скажет, что устал и уходит, то вариант с Тухелем будет очень привлекательным. Мы же не говорим, что это случится завтра. Томас вполне может себе позволить взять паузу даже в год, а то и больше, чтобы потом получить по-настоящему шикарный проект с ресурсами.

«Тоттенхэм»

Жозе Моуриньо, Антонио Конте… С недавних пор «шпоры» приобрели привычку нанимать бывших тренеров «Челси». Сейчас все у Конте и «Тоттенхэма» все хорошо. Но это же Антонио! С ним все может разорваться в один миг. Тот же «Челси» не даст соврать. Вспыльчивый итальянец может зажигать и порывать отношения очень быстро. Да уже в «Тоттенхэме» в феврале после удручающего поражения от «Бернли» Конте грозил уйти.

Для Тухеля вариант с «Тоттенхэмом» может быть привлекательным. Это возможность остаться в Лондоне, в уже привычном чемпионате, возможность показать боссам «Челси», как они ошиблись, поступив с ним так некрасиво.

«Бавария»

Для «Баварии» победа в Бундеслиге является данностью. Выступление в Лиге чемпионов – главный критерий оценки работы тренера. В прошлом сезоне «Бавария» вылетела в четвертьфинале от «Вильярреала» — разочаровывающий результат. Если в этом сезоне начнутся пробуксовки, с Юлианом Нагельсманном церемониться не станут.

И у Тухеля появится возможность вернуться в Германию. Делать привлекательные предложения «Бавария» умеет очень хорошо. Она даст Томасу возможность построения новой команды в комфортных условиях, с большими ресурсами.

Конечно, сейчас большая часть этих вариантов кажутся не очень реалистичными. Но не будем забывать, что Тухель может не торопиться, а боссы больших клубов склонны к импульсивным действиям. Всегда есть вероятность того, что на передний план вырвется какой-нибудь «Вест Хэм» или «Ньюкасл», где деньги тоже водятся.

Но вряд ли сам Тухель после ПСЖ и «Челси» захочет даже за большие деньги сразу браться за середняка с амбициями. Если уж совсем скучно станет. А пока он будет стремиться поддерживать статус топового тренера для топовых команд. Это Анчелотти может себе позволить «отпрыгнуть» после падения из топов в «Эвертон» снова в короли. Но тут должны быть совсем другие опыт и связи.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 22:21
Статья не о чём. Воображение автора , просто все топ клубы засунул .
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:02, ред.
В любом случае суть заключалась в том что стимул для Баварии как и планка является результаты в ЛЧ. Бавария уже давным давно переросла Бундеслигу, маловероятно что одной победой в Бундеслиге будут все довольны. Сейчас не тот период когда Бундеслигу выигрывал Вердер, а победа в ней была стимулом для Баварии.
Наверное такой поддержки не хватило Аллегри когда он брал скудетто с Ювентусом. А фанаты Юве хотели победы в ЛЧ, в итоге клуб развалился с уходом Аллегри и теперь даже победа в Серии А является стимулом. Скорее всего Баварии это не грозит учитывая более устойчивое финансовое положение клуба в Бундеслиге, да и селекция пока не дает сбой.
Karkaz
Karkaz ответ Бык без трезубца (раскрыть)
вчера в 18:10
Да Ковач выигрывал бундеслигу, но второй сезон на спад пошёл. Его уволили после поражения от Айнтрахта 5-1. До этого тоже не всё так гладко шло. Если не ошибаюсь там еще какие то конфликты были.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:37
Много фантазий автора. С единственным вариантом соглашусь, Тухелю точно стоит попробовать себя в Ювентусе!
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:10, ред.
Ну все таки надо отметить что состав Юве заметно ослаб. Туринцы играют на такой результат с таким составом, сейчас их место в Серии А это 3-4. Это при том что тренировать их будет тренер уровня Макса.
На мой взгляд Аллегри показывает максимум с этой командой. Сейчас состав не лучше, чем у Фиорентины или Ромы. А вот если состав был в полной мере хорош, то Аллегри лидировал бы.
Тухель неизвестно что сотворит с этой командой, но если сравнить комплектацию Челси и Ювентуса в ТО, то разница огромная, как по затратам так и по качеству. А вот если Макс возглавил бы Челси, то команда показывала хороший уровень. Я вообще считаю что если Клопп уйдет, то заменить его сможет Аллегри в Ливерпуле, чтобы результаты не упали.
А вот Тухель хороший тренер, но кажется это был пик в Челси. Все таки такого состава как в ПСЖ и в Челси у него уже не будет скорее всего, как и бюджет в ТО. Но при этом Тухель не навязал борьбу Ливерпулю и МС в чемпионской гонке. Наверное это было заметно когда Тухель не смог навязать борьбу Баварии в Бундеслиге, а это примерно также как бороться с МС и Тухель снова 3-й как был с Боруссией Д в Бундеслиге.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:54
Все таки думается, что Бавария будет оценивать тренера по итогам в ЛЧ. Ковач тоже выигрывал Бундеслигу, но этого было мало.
Может сезона 2-3 дадут поработать в Баварии, потом будут уже требовать результатов в ЛЧ от Нагельсманна.
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:33
Нагельсмана никогда не выгонят, пока он берет бундеслигу. Для боссов Баварии главное выиграть чемпионат, они как то уже делали заявление по этому поводу. И поддерживать хорошую атмосферу в клубе. А в ЛЧ просто выполнять задачу минимум, выходить из группы. Т.е. условно, каждый год победа в чемпионате и каждый год выход в 1/4 и Нагельсман может работать вечно.
Даже когда Гвардиола с треском проваливался в ЛЧ у руля Баварии, его не хотели отпускать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:50
Это статья или набор кликбейтов? Особенно смешно про недовольство Переса Анчелотти.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ БиллиБоб (раскрыть)
вчера в 11:26, ред.
Посмотрел я вчера на Бремера, когда он бежал в общей толпе дефов Юве, бросив сразу двоих из Салернитаны, которые чуть ли не занесли первый мяч в ворота. Да и со вторым голом куда он крылья выставлял, спрашивается? Пеналь на его совести.

Дибала пользу не приносил ? Зато Роме принёс, когда голевую на Абрахама отдал, сквозь толпу обороняющихся стариков Юве, в числе которых, кстати, был и Бремер, который даже не навязал Абрахаму верховую борьбу.
БиллиБоб
БиллиБоб ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:04
Дибала пользы не приносил уже. А Бремер смотрится не хуже Де лигта. Так что не зря их продали.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:40, ред.
Макс, по совести сказать, уже не тянет Турин. Он сам себя подсидел. Не он один, конечно, виноват. Аньелли с Павликом, в конец запутавшись кто у них жёны, а кто б.ляди, на пенсионерах (Бонучах и Кьелинях) из года в год всю оборону строили..., да и сейчас продолжили хе.рнёй страдать, продав де Лигта. Нафига отпустили Дибалу тоже непонятно..., теперь Влахович впереди один в соло бегает, как неприкаянный. Штрафные лупит, но только на них, как показывает практика, даже с аутсайдерами далеко не уедешь.
Поэтому в данный момент Ювентус для ТТ - самый реальный вариант.
Есть ещё и Бавария, где у Юлика в ЛЧ - последний шанс (имхо).

Остальные потенциальные вакансии для немца, по большей части, пока гипотетические, поскольку там слишком много "если...".
Elliada
Elliada
вчера в 09:19
Лишь бы не сидел без работы, как Зидан.
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