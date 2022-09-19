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Моуриньо: «Я хочу показывать свой максимум как тренер»

сегодня, 08:59
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)0 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился мнением о поражении своей команды в матче Серии А против «Аталанты» (0:1).

Я хотел поговорить с рефери после игры. Если бы он сказал мне, что пенальти не будет, если игрок не упал, мне пришлось бы попросить своих игроков падать почаще. Я попросил его объяснить мне, почему он не назначил пенальти, но арбитр не дал чёткого ответа.

Он заявил, что это предмет интерпретации. Но для меня это пенальти. Я хочу показывать свой максимум как тренер. Если вместо этого нам потребуется быть клоунами и притворяться ради пенальти, тогда я изменю свой подход к тренировкам.

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Все комментарии
a-league
a-league
сегодня в 09:59
Только если в цирке
старина
старина ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 09:56
На нем по три пеналя за матч не ставят
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:44
Обыкновенный славы хочет
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 09:32
Посмотри вчерашний матч.
А вот у вас и у Ростова и Сочи точно проблемы будут
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:32
Я хочу показывать свой максимум как тренер.
Или максимум отступные, подумал Жозе))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:30
Чем же ваш дельфин будет заниматься на поле если пенальти отменить.
Futurista
Futurista
сегодня в 09:27
Просто хотел поговорить с рефери после игры...

25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:15
Пенальти нужно отменить в футболе
Gahi
Gahi
сегодня в 09:02
Для "Особенного" нужен особенный арбитр.
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