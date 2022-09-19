Моуриньо: «Я хочу показывать свой максимум как тренер»

Главный тренер «Ромы» поделился мнением о поражении своей команды в матче Серии А против «Аталанты» (0:1).

Я хотел поговорить с рефери после игры. Если бы он сказал мне, что пенальти не будет, если игрок не упал, мне пришлось бы попросить своих игроков падать почаще. Я попросил его объяснить мне, почему он не назначил пенальти, но арбитр не дал чёткого ответа.

Он заявил, что это предмет интерпретации. Но для меня это пенальти. Я хочу показывать свой максимум как тренер. Если вместо этого нам потребуется быть клоунами и притворяться ради пенальти, тогда я изменю свой подход к тренировкам.