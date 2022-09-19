Рианчо: «„Спартак“ ещё навяжет „Зениту“ борьбу за чемпионство»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ .

Я всегда рад победам «Спартака», особенно в матчах дерби! «Красно-белые» еще навяжут борьбу «Зениту». Вся борьба за чемпионство впереди.