Рианчо: «„Спартак“ ещё навяжет „Зениту“ борьбу за чемпионство»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.
Я всегда рад победам «Спартака», особенно в матчах дерби! «Красно-белые» еще навяжут борьбу «Зениту». Вся борьба за чемпионство впереди.
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.
Я всегда рад победам «Спартака», особенно в матчах дерби! «Красно-белые» еще навяжут борьбу «Зениту». Вся борьба за чемпионство впереди.
еле еле выиграли пропустив первыми у Факела...
они там что на уровне спор общаются типа коллективный "разум" ?!?
5 лет не могут выиграть дома и 11 лет не могут выиграть в Санкт -Петербурге !!!
еле еле выиграли пропустив первыми у Факела...
они там что на уровне спор общаются типа коллективный "разум" ?!?
5 лет не могут выиграть дома и 11 лет не могут выиграть в Санкт -Петербурге !!!