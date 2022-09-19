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Рианчо: «„Спартак“ ещё навяжет „Зениту“ борьбу за чемпионство»

сегодня, 00:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Я всегда рад победам «Спартака», особенно в матчах дерби! «Красно-белые» еще навяжут борьбу «Зениту». Вся борьба за чемпионство впереди.

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Все комментарии
fn4zxnkcx7s2
fn4zxnkcx7s2
сегодня в 02:45
Поживём увидим
rojwood
rojwood
сегодня в 02:44
с трудом обыграли развалившийся локо..
еле еле выиграли пропустив первыми у Факела...
они там что на уровне спор общаются типа коллективный "разум" ?!?
5 лет не могут выиграть дома и 11 лет не могут выиграть в Санкт -Петербурге !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 01:23
Как только спартак победит сразу начинаются разговоры про чемпионство.
Capral
Capral
сегодня в 00:40
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 00:28
Закусывать нужно-мистер Рианчо
Гость
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