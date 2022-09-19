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Артета: «Двери „Арсенала“ всегда открыты для Венгера»

сегодня, 08:28

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу возможного возвращения экс-наставника «канониров» Арсена Венгера в клуб.

Я был бы рад увидеть возвращение Арсена в клуб. Двери «Арсенала» всегда открыты для него, он может вернуться, когда посчитает нужным. Надеюсь, это скоро случится, ибо он способен вдохновлять. Многие люди обрадуются его возвращению.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:45
Еще бы Артета сказал как нибудь по другому)
Венгер -это целая эпоха Арсенала!, и возможно, если бы ему в свое время не приходилось бы каждый год продавать лидеров команды, то Арсен добился бы еще больших успехов...но все мы знаем, что футбол не любит сослогательных наклонений....так что имеем то что имеем.
Сейчас Артета строит новый Арсенал, и если будет получать и доверие, и финансовую подпитку, то вполне возможно станет такой же легендой для Арсенала как и Венгер!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:39, ред.
По последним результатам лондонцев,при Венгере не впичатляли,я конечно не знаток Арсенала,но помню дела были не важны,последние годы пребывания!!
Гость
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