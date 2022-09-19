Артета: «Двери „Арсенала“ всегда открыты для Венгера»

Главный тренер «Арсенала» высказался по поводу возможного возвращения экс-наставника «канониров» в клуб.

Я был бы рад увидеть возвращение Арсена в клуб. Двери «Арсенала» всегда открыты для него, он может вернуться, когда посчитает нужным. Надеюсь, это скоро случится, ибо он способен вдохновлять. Многие люди обрадуются его возвращению.