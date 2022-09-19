Клеман: «Побеждать в гостях у „Реймса“ — это непростая задача»

Наставник «Монако» дал комментарий после матча с «Реймсом».

Это хорошая победа, позволяющая нам завершить длинную серию матчей с периодичностью в каждые три дня. Я напоминаю, что ни одна команда во Франции не отыграла больше матчей с начала сезона, чем мы. Я удивляюсь тому, что мы единственная команда, выступающая в еврокубках, которой поставили матч на воскресенье в 13:00, времени на отдых практически нет. Это отчасти объясняет усталость моих игроков сегодня. Но нужно сказать, что побеждать в гостях у «Реймса» — это непростая задача, так что я рад, что мы увозим отсюда три очка.