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Данни: «Кокорин еще может заиграть в Серии А или вернуться в топ-клуб РПЛ»

сегодня, 20:30

Бывший футболист «Зенита» Данни высказался о карьере нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Обидно, что у Кокорина не получилось заиграть и раскрыться в «Фиорентине», потому что он очень хороший футболист. Но, к сожалению, так случается — иногда стиль команды, лиги или тренера не подходит определенному футболисту. Для начала нужно понять, выкладывался ли Кокорин на 100 процентов на тренировках и в играх. Лично я думаю, что да, потому что он настоящий профессионал и всегда много работал.

В любом случае я верю, что он еще может заиграть в Серии А или вернуться в топ-клуб РПЛ. Если Кокорин продолжит забивать за «Арис» и вернется на свой прежний уровень, им могут всерьез заинтересоваться.

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Boricku
Boricku
сегодня в 20:47
Саша Кокорев ещё золотой мяч у Левандовски вырвет
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:45
Только после тебя.Его профессиональное кладбище-Кипр.
протон
протон
сегодня в 20:42
От Данни сейчас больше пользы было бы, чем от Кокорина
протон
протон
сегодня в 20:41
Ювентусу он определенно не помешает. Будет как вишенка на торте мертвой сеньёры.
smitt
smitt
сегодня в 20:38
Не пойму, Саня всем приплачивает что ли за разговоры о нем? С чего всем подряд вообще говорить про него, и кто про него все еще задает вопросы? Если и был талант, то давно похоронен и все, забыли, проехали.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:34
Все может быть!!!
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