Данни: «Кокорин еще может заиграть в Серии А или вернуться в топ-клуб РПЛ»

Бывший футболист «Зенита» высказался о карьере нападающего «Ариса» .

Обидно, что у Кокорина не получилось заиграть и раскрыться в «Фиорентине», потому что он очень хороший футболист. Но, к сожалению, так случается — иногда стиль команды, лиги или тренера не подходит определенному футболисту. Для начала нужно понять, выкладывался ли Кокорин на 100 процентов на тренировках и в играх. Лично я думаю, что да, потому что он настоящий профессионал и всегда много работал.