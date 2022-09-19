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Умер бывший защитник и тренер «Зенита» Владимир Голубев

вчера, 22:51

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что на 73-м году ушёл из жизни один из лучших защитников в истории «сине-бело-голубых» Владимир Голубев.

В главной команде родного города воспитанник «Зенита» дебютировал в 18 лет и провел в ней 14 сезонов. Сыграл в 384 официальных матчах, забил 7 мячей. В 1972-м стал серебряным призером чемпионата Европы среди молодежи, входил в списки 33-х лучших футболистов страны, играл за национальную и олимпийскую сборные СССР. Несколько лет выбирался капитаном «Зенита».

В 1980-м Владимир Голубев стал одним из главных героев бронзового сезона: «сине-бело-голубые» впервые завоевали медали чемпионата Советского Союза. Неоднократно получал приглашения в команды Москвы и Киева, но остался на берегах Невы.

После завершения игровой карьеры Владимир Евгеньевич работал тренером и дважды возглавлял «Зенит» в очень непростых ситуациях (1987, 1989). Под его руководством наша команда провела 47 матчей в официальных турнирах.

Футбольный клуб «Зенит» приносит соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича Голубева.

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